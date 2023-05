Frequency - Le idee sono luce

Frequency è la rassegna su design, gusto e turismo che esplora le idee che rendono unico il made in Italy nel mondo.



La rassegna nasce dal desiderio di condividere con la città di Treviso e il suo territorio delle occasioni di riflessione al fine di evidenziare le caratteristiche distintive che fanno del made in Italy un fattore così apprezzato a livello mondiale. Vogliamo dare forma e sostanza alle competenze e alla creatività che caratterizzano il nostro Paese, che si tratti di ingegno nel trovare soluzioni, bellezza del patrimonio, senso estetico o abilità nel fare.



Non mancare all'appuntamento per unirti a una comunità di innovatori e appassionati, pronti a esplorare insieme le idee che rendono l'Italia così unica e straordinaria.



Questi gli ospiti della prima serata, che dialogheranno assieme ad Andrea Bettini, narratore d’impresa:

- Antonella Nonino, Consigliere d’Amministrazione Grappa Nonino | GUSTO

- marionanni, Founder Viabizzuno (scrittore della luce) | DESIGN

- Luca Boccato, CEO HNH Hospitality | TURISMO



Il programma prevede registrazione e caffè di benvenuto alle ore 18.00, inizio della rassegna alle ore 18.30.

Seguirà aperitivo di networking.



Link di registrazione: https://bit.ly/frequency-25maggio



Per maggiori informazioni contattare Infinite Area al n. 0423 1916503 o scrivere una mail a marketing@infinitearea.com