Fucina del Gusto 2022 - “Storie e memorie InCanto” con il coro Valcavasia

Fucina del Gusto, la rassegna promossa da CNA Asolo, offre quest’anno due eventi per esplorare ricordi e racconti legati all’identità e al patrimonio del Monte Grappa. Il primo si terrà venerdì 30 settembre, alle 20.45, presso il Teatro Duse di Asolo dove si esibirà il Coro Valcavasia per “Storie e memorie InCanto”. Una serata di musica e parole per un racconto storico-emozionale del territorio asolano e del Monte Grappa: meraviglie e tradizioni, ricchezza del patrimonio culturale e sociale. Presenterà la serata la giornalista Marina Grasso.

«Il coro Valcavasia, con i suoi racconti in canto, porrà l’attenzione sui valori della tradizione, espressione di quella saggezza che è stata promotrice dello sviluppo socio-culturale ed economico di un territorio ora riconosciuto Riserva della Biosfera dall’UNESCO – spiega Angelina Tedesco, direttrice di CNA Asolo e vicepresidente di Terre Asolo e Montegrappa -. Sono valori che ci permettono di entrare in contatto con un modo di vivere più autentico e pieno: la convivialità nella condivisione di cibi e parole, l’ascolto, il rispetto e la cura per le persone e l’ambiente, il senso di comunità e delle relazioni, la gratitudine per quanto offrono le terre dell’Asolano e del Monte Grappa, così ricche di prodotti genuini e unici».

Il secondo evento si terrà sabato 22 ottobre e sarà una tavola rotonda sul tema “La cucina: tradizioni e identità tra sapori e saperi del territorio” in cui dialogheranno tre figure conoscitrici profonde del territorio: lo storico Giancarlo Cunial, il presidente dell’associazione “Don Paolo Chiavacci” don Giovanni Scavezzon e la giornalista Marina Grasso.

Il dibattito si terrà alle 10.30 presso il Centro di Spiritualità e cultura Don Paolo Chiavacci, a Pieve del Grappa, a cui seguirà la degustazione a buffet di prodotti tipici locali preparata dagli studenti dell’IPSSEOA Maffioli e della Scuola di formazione professionale di Lancenigo. Nel pomeriggio sarà possibile prenotarsi per una visita guidata al Planetario ed effettuare un percorso naturalistico per scoprire la biodiversità del paesaggio tra flora e fauna, ai piedi del Monte Grappa.

Tutti gli eventi della Fucina del Gusto sono gratuiti. È richiesta la prenotazione sul sito cnaasolo.it – 0423.55152 – asolo@cna.it.