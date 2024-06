Full Pipe Rock Festival 2024

Si festeggia l’inizio dell’estate a Cimadolmo (TV), il 21 e 22 giugno, in mezzo al verde che costeggia il Piave in due giornate elettrizzanti adatte a giovani e famiglie, con il famoso party a tema anni ‘90, due palchi e ben 5 rock band italiane + DJ set.



Ingresso gratuito, area camping, birrette fresche, cocktail per tutti i gusti, una selezione dei migliori food truck della zona e attività per bambini.



Due serate di musica e di divertimento assicurato in mezzo alla natura e a tanta compagnia a San Michele di Piave di Cimadolmo, il 21 e 22 giugno, per la terza edizione di “Full Pipe Rock Festival”, quest’anno a festeggiare l’inizio dell’estate ma sempre presso la Polisportiva Voluntas, nel cuore della provincia di Treviso ad una manciata di minuti dal casello di Treviso Nord.



Organizzato interamente dai ragazzi dell’Associazione di Promozione Sociale “Full Pipe APS” e grazie al prezioso supporto di numerosi volontari e delle aziende sponsor del territorio, Full Pipe si sta rapidamente affermando come uno degli eventi musicali gratuiti più interessanti della provincia, anche quest’anno con un’ampia selezione musicale adatta a tutti i gusti ma con sempre un occhio di riguardo alle chitarre elettriche e al rock’n’roll, con una scaletta di band italiane affermate o in rampa di lancio di tutto rispetto per un evento gratuito.



Oltre alla musica, ai numerosi food truck e chioschi, saranno presenti un’area mercatino, vari stand promozionali e, per le famiglie con bambini, giochi gonfiabili e attività con i pony organizzate in collaborazione con la scuola di equitazione “L’Isola”.





La prima serata, venerdì 21 giugno, parte con l’aperitivo musicale per poi tuffarsi nella migliore musica degli anni ‘90 con il famoso party “Febbre a ‘90”, a far scatenare il pubblico ripercorrendo i grandi successi musicali di quella decade (e non solo), in un vero e proprio viaggio nostalgico musicale degli ultimi decenni, con canzoni ormai nel cuore di tutti e diventate grandi classici da ballare e cantare a squarciagola.

Sabato 22 giugno sarà invece all’insegna di basso, chitarre e batteria con ben 5 rock-band italiane a proporre le proprie canzoni, con testi in italiano, alternandosi in due palchi per oltre 6 ore di musica dal vivo a deliziare le orecchie di appassionati di rock e di musica suonata di qualità. La giornata inizia con i trevigiani “EUFORIA”, progetto molto interessante che mescola suoni elettronici in brani dalle strutture atipiche e fresche. Si prosegue con i veneziani “SAMUELE STANCO E I GABBIANI MALVAGI”, con il loro indie-pop ironico e cinicamente provocatorio, che si immola sull’altare dell’umorismo e che risente di una forte componente cantantaurale. Subito dopo il main stage si accenderà con il pop punk degli “hso”, band fiorentina composta di quattro componenti tutti classe ‘02, pronti a portare la loro energia con uno stile fresco unito al linguaggio della Gen Z a cui appartengono, con un seguito oltre 138.000 followers su Tik Tok.

A seguire il rock energico dei bresciani CARA CALMA, che dopo il disco d’esordio co-prodotto da Karim Qqru (The Zen Circus), si affermano con il singolo “Altalene”, protagonista della copertina della playlist Rock Italia di Spotify e, nel 2022, pubblicano GOSSIP!, album prodotto insieme a Davide “Divi” Autelitano de “I Ministri”.

La musica live continua infine con il rock alternativo degli ELEPHANT BRAIN, originari di Perugia e attualmente in tour in giro per tutto lo stivale: l’album d’esordio “Niente di speciale” del 2020 è co-prodotto insieme a Jacopo Gigliotti (FASK) e ha raggiunto già 3 milioni di ascolti. Con una media di 30.000 ascoltatori mensili su Spotify, sin dagli inizi gli Elephant Brain si distinguono anche per una intensa attività dal vivo, che li ha visti suonare su alcuni dei palchi più noti nella scena indipendente e non solo, come l’Alcatraz (Milano w/Punkreas), l’Atlantico (Roma w/Fask), Live Rock Festival di Acquaviva (SI), l’Anfiteatro delle Cascine a Firenze o l’Umbria che Spacca (Perugia w/ Verdena).

A chiudere la serata e la terza edizione di Full Pipe Rock Festival ci sarà il DJ-set del bresciano AURORO BOREALO, cantautore attivo prima sia come musicista che frontman in diversi gruppi musicali per poi iniziare la carriera solista nel 2017, e da allora pubblica 5 album, collaborando con artisti del calibro di Ruggero de I Timidi, Punkreas e Giancane. Parallelamente al percorso da cantautore coltiva diverse attività legate alla divulgazione: dal 2006 è caporedattore e social media manager del sito Orrore a 33 giri, nel 2018 apre la pagina Instagram Libri Brutti e nel 2021 crea e conduce insieme a Livia Satriano il podcast Nascostify, in cui scopre e racconta le perle musicali italiane del presente e del passato che su Spotify abbiano meno di 1000 ascoltatori mensili.





