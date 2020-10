Mostra omaggio a Fulvio De Poli: "Semplicemente un artista"

Esposizione di disegni dell'artista De Poli

"Ero seduto a un tavolo del Rosamary's davanti a un piatto cajun, e a terra dei grossi volumi impilati. Lo conobbi qui a Saint Martin Dove mi trovavo per il reportage sulla ricostruzione dell'isola dopo il passaggio devastante dell'uragano Irma del 2017. Raccolse uno di quei volumi e cominciò a sfogliarli con l'espressione di chi non ne conoscesse il contenuto o di chi da molto tempo non li guardava. incuriosito e sorpreso quando scorse le pagine, nel vedere che quei grossi volumi erano in realtà delle raccolte di disegni ed altre figurazioni che del mio angolo prospettico faticavo a decifrare. Mi presentai e mi invitò a sedermi, spostammo il piatto col pollo ormai freddo per far posto agli album dei disegni. Colpito dall'originalità di ciò che stavo vedendo gli porsi le solite domande di rito: come sono stati eseguiti, le fonti di ispirazione, ecc... notando in lui un certo fastidio dato da questa mia deformazione giornalistica. Non aveva un inizio il suo racconto cominciò a dagli elementi di complessità di ritmi attivi e passivi che traduceva dall'idea in segni grafici e applicazioni materiche di impeto ma non di impulso. Elaborazioni ragionate nelle simmetrie e bilanciamenti degli spazi di rappresentazione come L'osservatore (che era lui stesso) si teneva forzatamente a freno fin quando poi compiaciuto dall'autoinfliggersi, scatenavano il gesto artistico la composizione nelle opere che stavo osservando. Si percepiva mentre mi raccontava una sua forza interiore intima emozionante, solitaria. La tecnica per l'esecuzione delle sue opere, mi spiegava, impiegava tutto ciò che di materico ci circonda per estrapolare base di colore da poter utilizzare poi graficamente o pittoricamente nelle composizioni. la foresta equatoriale africana, dove si trasferiva per lunghi periodi, per esempio, lo forniva della materia necessaria: cortecce d'albero e polvere di terra per i rossi, l'immensa tonalità delle foglie per i verdi, La patina gelatinosa di ciottoli di fiume, e gli ossidi delle pietre negli anfratti per i grigi, il blu, il nero. fiori e linfe di piante per i gialli... L'alchimia della natura e dell'anima mi rispose. Più mi addentravano nelle mie considerazioni sul suo raccontarsi e più mi rendevo conto guardando anche le sue opere, della sua identità artistica, apparente e contraddittoria, rabbiosa e distaccata a volte, esteticamente valorizzata da lunghe pause e meditative e introspettive caratterizzate nello sfoggiare bramoso e libertario dell'agire, del fare e del capire. Questo era ed è Fulvio de Poli, semplicemente un artista"

Jeffrey Duvall

Key West- Florida

