Funghi il potenziale nascosto

Se ami e se sei appassionato di micologia di funghi non puoi perderti questa serata all'insegna della riscoperta dei funghi le loro proprietà e delle loro potenzialità!

I funghi sono ovunque: questi organismi si interfacciano con tutto l'ambiente circostante, svolgendo innumerevoli funzioni essenziali per la vita del pianeta. Sono ad esempio decompositori che digeriscono anche i materiali più duri, nonché plastica, petrolio e persino isotopi radioattivi. Ma sono anche "ricompostori" poiché creano letteralmente il suolo. I funghi danno sapore al tuo risotto, ma possono altresì guarire 5 anni di traumi infantili in 5 ore. Sono

organismi acquatici, ma anche terrestri. Possono ucciderti o nutrirti. Sono sia micro che macro e una via di mezzo tra piante e animali, forse però più vicini agli alieni… Effimeri ed eterni, antichi e futuristici. E nonostante siano ovunque, passano comunque quasi sempre inosservati. Sono gli umili servitori

del nostro ecosistema globale.



la conferenza si terrà presso Villa Pontello a Crocetta del Montello

Via Luigi Pontello 27.

inizierà alle ore 20:00

