Il fuoco delle passioni: musica tra classicismo e romanticismo intorno a Canova

Cinque appuntamenti musicali a margine della grande mostra “Canova Gloria Trevigiana” con musica del periodo canoviano, serate che offriranno nuove modalità di lettura dell’epoca, musica tra classicismo e romanticismo intorno alla figura del grande artista di Possagno. Antonio Canova per tutta la vita ebbe passione per la musica, trovando da subito affinità con i compositori che come lui, esploravano il mito alla luce di una nuova visione della classicità recuperata. Nel suo percorso di vita fu spesso insieme a Napoleone, di cui definì l'immagine eroica, frequentando numerosi dei compositori dell'epoca imperiale, e in specie Luigi Cherubini. Architetture armoniche, che giunge alla quarta edizione intitolandosi al Fuoco delle passioni, esplora avventure musicali tra Italia, Francia e Germania, in omaggio a Luigi Sartori, nato a Spresiano e scomparso a Dresda, dopo avere avuto una fortunata carriera, che lo portò ad essere definito "il Liszt italiano". Il suo pianoforte, restaurato da Riccardo Favero, è attualmente esposto al Museo Bailo di Treviso. Un viaggio nei suoni di un'epoca complessa, agitata, segnata dal fuoco delle guerre, in cui nel nitore della classicità già lampeggiava una sensibilità romantica.

Il programma

Sabato 9 luglio - ore 21

ITALIA E GERMANIA: DESTINI MUSICALI DI LA E DI QUA DELLE ALPI

Luca Scarlini, narratore

Matteo Anderlini, Violino

Riccardo Favero, Fortepiano

Domenica 17 luglio - ore 21

I NAPOLEONI DELLA MUSICA

Luca Scarlini, narratore

Mariangela Marini, Mezzosoprano

Riccardo Favero, fortepiano

Sabato 23 luglio - ore 21

I GUSTI MUSICALI DI ANTONIO CANOVA, LA PERFEZIONE DELLA FORMA

Luca Scarlini, narratore

Matteo Anderlini, violino

Davide Cattazzo, viola

Francesca Vignato, violoncello

Riccardo Favero, fortepiano



Giovedì 28 luglio - ore 21

NAPOLEONE PER CHITARRA

Luca Scarlini, narratore

Alberto Mesirca, chitarra