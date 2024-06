Fuori dal cinema 2024

Il Circolo Cinematografico Enrico Pizzuti presenta la 9ª edizione della rassegna estiva Fuori dal Cinema che si terrà venerdì 14 giugno, venerdì 21 giugno, venerdì 28 giugno e venerdì 5 luglio alle ore 21.00 nel giardino del Cinema Turroni a Oderzo (TV).



Venerdì 14 giugno, ore 21:00

Incontro: Come una matrioska - Le molte vite di Tina Modotti



Gianni Pignat, fotografo e studioso di Tina Modotti, racconta il fascino, la vita intensa e le tante sfaccettature della grande fotografa friulana.

Gianni Pignat è nato nel 1952. Dopo essersi laureato in architettura, ha conseguito il diploma d’arte applicata e fotografia presso l’Istituto d’Arte di Udine, dove ha insegnato fotografia. Fotografo di viaggio, è autore di testo e immagini di quattro libri fotografici: ”Gracias por venir a Colombia”, “Herat, Afghanistan”, ”Sudan“, “Tuol Sleng,Cambogia”.

Ha svolto una ricerca documentaria e fotografica su Tina Modotti, consultando archivi pubblici e privati in Russia, Messico e Cuba. Ha collaborato alla realizzazione di documentari per la televisione francese: “Une petite pierre”, “Que viva Tina” e “Goli Otok”. Molte delle sue opere grafiche sono state utilizzate per copertine di libri e manifesti.



Ingresso libero con offerta responsabile.





Venerdì 21 giugno, ore 21:00

Concerto: Trio ZI-GA-NO



Uniti da una comune passione per la musica zigana e il tango argentino, Simone D’Eusanio (violino), Roberto Daris (fisarmonica), Federico Mistè (contrabbasso), formano un ensemble internazionale che esplora e reinterpreta melodie ungheresi, russe e rumene, con virtuosismi strumentali, asimmetrie ritmiche dei Balcani e passionali tanghi argentini, in una fusione gioiosa ed intrigante.



Ingresso libero con offerta responsabile.





Venerdì 28 giugno, ore 21:00

Cinema all’aperto: La chimera

di Alice Rohrwacher?con Josh O’ Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher



Tornato in una piccola città sul mar Tirreno, Arthur si riunisce con la sua sfortunata banda di tombaroli, ladri di corredi etruschi e tesori archeologici. Arthur possiede un dono speciale che mette a disposizione del gruppo: è in grado di percepire il vuoto. Il vuoto della terra che custodisce i resti di antiche civiltà. Lo stesso vuoto che ha lasciato in lui il ricordo di Beniamina, il suo amore perduto.

In un'avventura che attraversa il confine tra vivi e morti, tra boschi e città, tra feste e solitudini, i destini intrecciati di questi personaggi si dipanano, tutti alla ricerca della Chimera.



Ingresso: 3,50 €





Venerdì 5 luglio, ore 21:00

Cinema all’aperto: Gloria!

di Margherita Vicario?con Galatéa Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Mariavittoria Dallasta



Nella Venezia di fine Settecento, Teresa lavora come domestica in un istituto musicale per educande. L'imminente visita del Papa Pio VII, getta l'istituto in fermento e, mentre il maestro del coro fatica a comporre qualcosa per l'occasione, Teresa scopre uno strumento musicale di nuova invenzione: il pianoforte.

Ingresso: 3,50 €





Per informazioni: www.enricopizzuti.it - 3498439043