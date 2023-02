"Fuori dal quadro" - Mostra personale di Orbs-Fabio Brusadin

Con la rassegna Hub Key Arte riprendono le esposizioni di arte contemporanea e urbana presso lo spazio culturale "Il Kantiere" in via Roma 57 ad Oderzo.



La sua personale esposizione, dal titolo "Fuori dal Quadro" sarà inaugurata domenica 5 febbraio alle ore 18:00 e sarà visitabile per tre settimane. Le opere esposte sono inedite e realizzate appositamente per l'esposizione e darà modo di conoscere le sue visioni interiori e il suo personale approccio all'arte attraverso le tecniche spray e della pittura acrilica. Per poter visitare la mostra, nei giorni successivi all'inaugurazione, è preferibile la prenotazione contattando il 346 623 5162 o scrivendo a info@kantieremisto.org