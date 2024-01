Fuse* a Fabrica

Giovedì 18 gennaio alle 19:00 fuse*, studio artistico multisciplinare, sarà a Fabrica per una conferenza aperta al pubblico dal titolo “Everything in Existence”.



La lecture verterà sulla storia e l'evoluzione di fuse* e sull'approfondimento di alcuni principi che stanno alla base del modus operandi dello studio, attraverso la descrizione del processo creativo che ha portato alla realizzazione di alcuni dei progetti più rappresentativi, tra cui Multiverse, Dökk, Luna Somnium e Onirica ().



Particolare attenzione sarà data alla commistione di linguaggi multidisciplinari e riferimenti scientifici utilizzati per interpretare la complessità dei fenomeni umani e naturali attraverso l'esplorazione delle tecnologie emergenti.



Fondato nel 2007 da Luca Camellini e Mattia Carretti, fuse* è uno studio artistico multidisciplinare che indaga le possibilità espressive della tecnologia. Fin dalle sue origini, la ricerca dello studio si è focalizzata sulla creazione di installazioni e performance multimediali che esplorano i confini tra discipline diverse e le nuove connessioni tra luce, spazio, suono e movimento.



Ingresso gratuito senza prenotazione

Conferenza in lingua inglese

Live streaming nel canale YouTube di Fabrica



Fabrica Auditorium

Via Postioma, 54/F



