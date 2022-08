"Verso il futuro della montagna. Giovani in cammino per le terre alte d'Italia e d'Europa"

Incontro con Alessia Iotti (United Mountains of Europe) e Francesco Sabatini (Va' Sentiero)



Al festival si incontrano “Va’ Sentiero” e “Montagne Unite d’Europa”, due progetti alla scoperta delle terre alte italiane ed europee e raccontare le loro genti; due viaggi di giovani che amano la montagna e testimoniano l’importanza di un approccio sostenibile alla stessa, che rispetti le peculiarità locali e ambientali e contribuisca a sostenere il tessuto socio-economico di aree interne in via di spopolamento.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3488680090



L’incontro è organizzato in collaborazione con la Cooperativa Pace e Sviluppo come anteprima di 4passi, festival dell’economia solidale e sostenibile (info e programma www.4passi.org).



Alessia Iotti, studentessa di belle arti, è cofondatrice di United Mountains of Europe, progetto di cinque giovani italiane che hanno attraversato le montagne con l’obiettivo di stimolare le istituzioni europee a stendere una Dichiarazione dei diritti delle montagne per la tutela dell’ambiente d’alta quota.



Francesco Sabatini, filosofo, è il responsabile cultura ed enogastronomia di Va’ Sentiero, progetto che ha promosso il Sentiero Italia - 8.000 km, il percorso escursionistico più lungo del mondo - rispondendo alla crescente domanda di turismo lento, basato su una filosofia semplice: camminare, scoprire, condividere.