Gaia Jazz - Nick The Nightfly 5tet

È tutto pronto per la dodicesima edizione di GAIAJAZZ Musica & Impresa, palco del progetto D•Work organizzato e sviluppato dall’Associazione Culturale Dotmob, che si prefigge l’obiettivo di offrire un contributo sociale, culturale e artistico al pubblico attraverso diversi appuntamenti volti a rappresentare i tanti aspetti legati sia alla cultura jazzistica che alla conoscenza del tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio.

Il 29 giugno, a Roncade (provincia di Treviso), presso la Cantina 47 Anno Domini, l’evento si aprirà con la degustazione enogastronomica dalle 19:00 alle 21:00, dalle 21:00 alle 21:30 un altro D•Talk con alcuni importanti imprenditori e, al termine, dalle 21:30, il concerto di Nick The Nightfly 5tet. Capitanato dal noto cantante Nick The Nightfly (in questo live anche all’ukulele), questo quintetto è completato da quattro jazzisti di assoluto livello come Jerry Popolo (sax), Pietro Lussu (pianoforte), Francesco Puglisi (basso) e Amedeo Ariano (batteria). Questo progetto intitolato Pop into Jazz è incentrato sull’arrangiamento di alcuni capolavori firmati da Sting, Stevie Wonder e non solo, oltre ad alcuni brani originali autografati da Nick The Nightfly. Entrata all’evento 15 euro (non comprendente consumo di cibi e bevande), gratis per ragazze e ragazzi Under 13. Nel caso di pioggia il live si terrà all’interno della cantina.

