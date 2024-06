È tutto pronto per la dodicesima edizione di GAIAJAZZ Musica & Impresa, palco del progetto D•Work organizzato e sviluppato dall’Associazione Culturale Dotmob, che si prefigge l’obiettivo di offrire un contributo sociale, culturale e artistico al pubblico attraverso diversi appuntamenti volti a rappresentare i tanti aspetti legati sia alla cultura jazzistica che alla conoscenza del tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio. Il sipario sulla dodicesima edizione di “GAIAJAZZ Musica & Impresa” si aprirà sabato 8 giugno con l’evento D•Meet + Jam Session (Design Talk & Music), dalle 16:00, in Piazza Vittorio Emanuele II a Portobuffolè (provincia di Treviso), in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’illustratore e fumettista di fama nazionale e internazionale Matteo Alemanno e la disegnatrice, copywriter, creactivist e direttrice artistica dei progetti speciali di PAFF! Sara Pavan terranno due incontri, fino alle 18:30, in cui tratteranno i temi del design e delle professionalità all’interno del mondo dell’illustrazione. Poi, dalle 19:00, ecco l’appuntamento con la Jam Session, dove si alterneranno svariati musicisti. L’ingresso prevederà un contributo libero. In caso di pioggia la jam session si svolgerà sotto la Loggia del Fontego.

Si proseguirà sabato 22 giugno dalle 19:00 alle 21:00, presso Palazzo Foscolo di Oderzo (provincia di Treviso), evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Oderzo Cultura nell’ambito di “Aspettando Parcoscenico”, con la degustazione enogastronomica. Subito dopo, dalle 21:00 alle 21:30, il D•Talk con protagonisti d’eccellenza del mondo imprenditoriale. Al termine, dalle 21:30, il concerto firmato Antonio Faraò 5tet – It’s Time (Tribute to Jackie McLean). Questa formazione, diretta dal pianista Faraò, uno fra i più blasonati jazzisti italiani in ambito mondiale, nonché direttore artistico di “GAIAJAZZ Musica & Impresa”, è completata da quattro giovani leoni del jazz: Matteo Vertua (tromba), Raffaele Fiengo (sax alto), Carlo Bavetta (contrabbasso) e Pasquale Fiore (batteria). Il quintetto proporrà un caloroso tributo al leggendario sassofonista Jackie McLean. 15 euro il costo all’ingresso (non comprendente consumo di cibi e bevande), gratuito per ragazze e ragazzi Under 13. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Collegio Brandolini Rota di Oderzo.

Il 29 giugno, a Roncade (provincia di Treviso), presso la Cantina 47 Anno Domini, l’evento si aprirà con la degustazione enogastronomica dalle 19:00 alle 21:00, dalle 21:00 alle 21:30 un altro D•Talk con alcuni importanti imprenditori e, al termine, dalle 21:30, il concerto di Nick The Nightfly 5tet. Capitanato dal noto cantante Nick The Nightfly (in questo live anche all’ukulele), questo quintetto è completato da quattro jazzisti di assoluto livello come Jerry Popolo (sax), Pietro Lussu (pianoforte), Francesco Puglisi (basso) e Amedeo Ariano (batteria). Questo progetto intitolato Pop into Jazz è incentrato sull’arrangiamento di alcuni capolavori firmati da Sting, Stevie Wonder e non solo, oltre ad alcuni brani originali autografati da Nick The Nightfly. Entrata all’evento 15 euro (non comprendente consumo di cibi e bevande), gratis per ragazze e ragazzi Under 13. Nel caso di pioggia il live si terrà all’interno della cantina. Sabato 6 luglio a Vidor (provincia di Treviso), presso la Cantina La Tordera, la serata sarà inaugurata dalla consueta degustazione enogastronomica dalle 19:00 alle 21:00, il solito D•Talk a tema imprenditoriale dalle 21:00 alle 21:30, per poi giungere al concerto, dalle 21:30, di Andrea Braido Jazz Fusion Trio, formazione guidata da Braido, uno fra i più affermati chitarristi italiani degli ultimi vent’anni. Con lui, sul palco, due valenti partner: Alessandro Simeoni (basso) e Guido Faedo (batteria). Questo progetto è improntato su una stimolante commistione che abbraccia jazz, rock e blues. 15 euro il prezzo del biglietto (senza includere cibi e bevande), anche in questo caso gratuito per ragazze e ragazzi Under 13. Se dovesse piovere, il live si farà all’interno della cantina.

Il festival si concluderà sabato 13 luglio alla Tenuta Polvaro di Annone Veneto (provincia di Venezia). Lo svolgimento della serata sarà identico a quello di tutti gli eventi a partire dal 22 giugno, con la stessa formula anche per quanto riguarda il prezzo del biglietto. Alle 21:30, Simona Bencini & LMG 4tet in concerto. La brillante e poliedrica cantante toscana sarà affiancata da quattro talentuosi musicisti come Mike Rubini (sax), Mario Rosini (pianoforte), Giorgio Vendola (contrabbasso e basso) e Mimmo Campanale (batteria). Simona Bencini presenterà il suo nuovo album Unfinished che mette in risalto la sua versatilità stilistica, fra jazz, funk, soul e R&B. Nell’eventualità di avversità metereologiche, il live si terrà sotto la loggia della cantina. Quest’anno il 10% del ricavato di “GAIAJAZZ Musica & Impresa” sarà devoluto all’associazione “Oltre L’Indifferenza di Fontanelle”, rassegna il cui focus è sempre incardinato su lodevoli scopi culturali, professionali, sociali e ambientali. Un festival concepito come una sorta di viaggio per mettere in evidenza progetti legati al tema della sostenibilità.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: eventi@dotmob.it – CELLULARE: 335-6802082

