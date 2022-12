Magie di Natale a Gaiarine, il programma completo

Ha preso il via il ricco cartellone natalizio che accompagna Gaiarine a vivere la magia del Natale con tanti eventi in calendario.

«Era obbiettivo di questa Amministrazione» dichiara il Sindaco Diego Zanchetta «raggruppare sotto un unico cappello i tanti eventi che le varie Associazioni del Comune fanno anche durante il periodo natalizio ma la pandemia ha rinviato tutto negli ultimi 2 anni. Finalmente quest’anno sono ripartiti, e devo dire che ne abbiamo tutti bisogno di ritornare a socializzare, a guardarci negli occhi, ad emozionarci, e devo un sentito grazie da parte di tutta l’Amministrazione che rappresento alle tante Associazioni e Comitati che si sono letteralmente fatti in quattro per organizzare gli eventi, non senza difficoltà ma dimostrando ancora una volta l’amore e la dedizione per il Comune».

Sono iniziative a tutto tondo che andranno a coinvolgere sia adulti che bambini, con qualche evento “fuori calendario” che si è aggiunto all’ultimo minuto, come una esposizione di auto d’epoca sabato 10 e l’apertura del Museo di Arti e Mestieri nelle giornate del 17-18-24-31 dicembre è il 6-7-8 e 9 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 presso Villa Pera a Gaiarine. Ci saranno poi delle visite guidate al Maglio previa prenotazione presso gli uffici Comunali. Interessante l’iniziativa messa in campo per i più giovani con una sorta di Centro Invernale nei sabati di dicembre anche in questo caso previa iscrizione in parrocchia a Francenigo. In attesa di dare il benvenuto al nuovo anno con una festa in piazza ovviamente il 31, grazie alla famiglia Venerandi che vedrà la presenza di artisti di Radio Bellla e Monella.