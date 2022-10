Orario non disponibile

“Una rosa per Norma. Una scelta d’amore”. Questa l’iniziativa che si terrà sabato 8 ottobre alle ore 10.00 a Gaiarine presso il Parco “Vittime delle Foibe”, organizzata dal Comune in collaborazione con il Comitato 10 Febbraio. L’evento, giunto ormai alla quarta edizione, ha l’obiettivo di ricordare Norma Cossetto, studentessa istriana ventitreenne, laureanda all’Università di Padova, che, nel 1943, fu imprigionata, ripetutamente violentata e infine gettata in una foiba dai partigiani jugoslavi di Tito. Insignita della Medaglia d’Oro al Valor Civile dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, è diventata negli anni il simbolo della tragedia vissuta dalle popolazioni giuliane, istriane e dalmate durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Alla cerimonia, oltre alle autorità civili e militari e alle associazioni combattentistiche, prenderanno parte il coordinatore regionale del Comitato 10 Febbraio Massimiliano Spagnol ed alcuni esuli istriani che racconteranno come hanno vissuto la tragedia delle foibe e dell’esodo. Un appuntamento per ricordare la complicata vicenda del confine orientale, ancora oggi intrisa di dolore e troppi silenzi.