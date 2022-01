Se questo è un uomo, Gaiarine ricorda la Shoa

Anche Gaiarine ha scelto di commemorare la Giornata della Memoria con la finalità di non disperdere il ricordo della Shoah, ossia la persecuzione e l’uccisione di milioni di ebrei (e non solo) nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo farà con due serate: la prima, martedì 25 gennaio alle ore 20.45, con una narrazione teatrale con Fabio Scaramucci ispirata a “Se questo è un uomo” di Primo Levi e la seconda, lunedì 31 gennaio alle ore 20.45, con la presentazione del libro “Portico d’Ottavia 13” di Anna Foa, seguita dalla visione del film “Concorrenza sleale” di Ettore Scola. Entrambi gli appuntamenti avranno come location la sala “Damiano Chiesa” a Francenigo e per l’accesso sarà richiesto il green pass rafforzato e la mascherina FFP2.

I due eventi sono organizzati dal Comune di Gaiarine in collaborazione con l’associazione “La Corrente” che in questi due anni di pandemia ha continuato, pur con notevoli difficoltà, a portare avanti la sua missione divulgativa in ambito culturale ed artistico. “Un particolare ringraziamento va a “La Corrente” per il prezioso ausilio organizzativo in vista delle due serate. Come Amministrazione Comunale ci sentiamo in dovere di commemorare questa tragedia del passato per invitare tutti a riflettere su quanto è accaduto e sul pericolo che quegli eventi possano ripetersi”, spiega Valentina Pezzin, Consigliera delegata alla Biblioteca comunale.

Il primo spettacolo, ormai prossimo, avrà come tema la memorabile opera letteraria di Primo Levi, un libro che, come tutti sanno (o dovrebbero sapere), si concentra sulla dignità dell’uomo di fronte all’orrore della Shoah. Scaramucci ne interpreterà alcuni tra i brani più significativi, supportato dalla musica di Giorgio Rizzi e da alcune videoproiezioni. “Ci affidiamo alla professionalità della compagnia teatrale “Ortoteatro” con Fabio Che sono certa riuscirà a trasmetterci tante emozioni” e tanti spunti per riflettere.” Per partecipare alle serate contattare anche con messaggio WhatsApp il 366 9832568