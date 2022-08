Gala lirico in memoria di Mario Del Monaco

L’estate rovente non ferma il lavoro della direzione artistica del Teatro Mario del Monaco per la programmazione della nuova stagione lirica e concertistica trevigiana che il 16 ottobre inaugurerà il cartellone con un gala lirico in memoria del celebre tenore di cui porta il nome. È un cast d’eccezione quello scelto per celebrare i 40 anni dalla scomparsa di Mario Del Monaco: grandi stelle del panorama lirico internazionale quali il soprano Anna Pirozzi acclamata nei teatri di tutto il mondo per le sue interpretazioni dei ruoli drammatici più iconici della letteratura operistica, il talentuoso mezzosoprano Daniela Barcellona, Ramon Vargas tra i più importanti tenori contemporanei, il soprano Lana Kos che ha debuttato ad appena 17 anni nel ruolo della Regina della Notte nel Flauto Magico di Mozart e ha ormai esordito sui più importanti palcoscenici del mondo, Vladimir Stoyanov, tenore che vanta apparizioni in teatri quali Sidney Opera House, Teatro alla Scala, Royal Opera House di Londra e Wiener Staatsoper, si esibiranno al fianco di eccellenze trevigiane e venete il cui talento è riconosciuto a livello internazionale come Riccardo Zanellato (basso), Walter Fraccaro (tenore), Lucio Gallo (baritono), Elia Fabbian (baritono) e Roberto Scandiuzzi (basso).

Proponendo il repertorio operistico che ha reso Mario Del Monaco una tra le stelle più fulgide della storia dell’opera lirica, il galà del 16 ottobre vuole essere il primo passo di un percorso di riscoperta e rivalorizzazione di questo grande artista. Assieme ai rinomati interpreti attivi sulla scena internazionale, a cominciare da quelli legati alla città di Treviso e al suo Teatro, saranno presenti sul palcoscenico anche la soprano Francesca Pia Vitale e il tenore Davide Tuscano, proclamati lo scorso 11 giugno vincitori del 50° Concorso Internazionale per Cantanti "Toti Dal Monte". Ad accompagnare le arie e i duetti sarà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta dal Maestro Gianluca Martinenghi.

Mario Del Monaco (1915 – 1982) è considerato ancora oggi uno dei più grandi tenori italiani di tutti i tempi, figura di riferimento del panorama lirico internazionale fin dai primi esordi negli anni Quaranta sino alla fine degli anni Settanta. Al termine di una straordinaria carriera che lo portò ad esibirsi nei più importanti teatri del mondo, scelse di vivere a Treviso dove, fino alla morte, si dedicò con passione all’insegnamento.

I biglietti per lo spettacolo sono già in vendita presso la biglietteria del Teatro Mario Del Monaco e online sul sito www.teatrostabileveneto.it