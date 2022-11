Galdi Village: scopri l'innovazione con la Treviso Creativity Week

In questa visita scopriremo la nuova realtà del “Galdi Village” realizzato in un edificio che affianca la sede produttiva di Galdi a Postioma di Paese (TV): ecco la terza tappa della Treviso Creativity WEEK mercoledì 9 novembre alle ore 15.30.



Nasce per essere un polo di innovazione per la squadra Galdi e i nuovi talenti che verranno, oltre che per il territorio.

Galdi fornisce soluzioni complete di confezionamento per prodotti liquidi alimentari, come latte, yogurt, succo di frutta, vino, acqua ma anche per prodotti come farine e spezie in cartoni Gable Top. Galdi si impegna a garantire il più alto livello di cura del cliente durante tutto il processo.





Ore 15.15 – 15:30 registrazione;

Ore 15.30 - 16:30 alla scoperta del “Galdi Village” ed incontro con il management

Chiusura dei lavori e Q&A.





Registrazione obbligatoria su eventbrite

Per informazioni:

segreteria@trevisocreativityweek.it

(Posti limitati a 10 persone).





L'evento si inserisce nel programma della Treviso Creativity WEEK 2021, un'iniziativa che può contare sul patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Treviso, Camera di Commercio di Treviso - Belluno, Comune di Treviso, Comune di Castelfranco, InnovationLab Treviso, Università Ca' Foscari di Venezia, IUSVE -Istituto Universitario Salesiano Venezia, Confcommercio Treviso, CNA Treviso e Fondazione Francesco Fabbri.