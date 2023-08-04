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Venerdì, 4 Agosto 2023
Sereno con lievi velature
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Eventi / Cibo e Vino

Speo con spettacolo & I foghi di Sant'Augusta

Dove Galivm

Piazza Foro Boario

Vittorio Veneto
Quando Dal 21/08/2023 al 21/08/2023 dalle 20
Prezzo 20 euro
Altre informazioni
Redazione

LUNEDÌ 21 AGOSTO
DALLE ORE 20.00
IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SANT’AUGUSTA VI PROPONIAMO UNA CENA CON SPETTACOLO! SPEO CON LA VISIONE PIÙ BELLA IN ASSOLUTO DI SERRAVALLE DOVE SI TERRANNO I BELLISSIMI “ FOGHI DI SANT’AUGUSTA”!
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SPIEDO  + PATATE  = €20

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LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA !!!!!!

TEL. 0438555249
PIAZZA FORO BOARIO, VITTORIO VENETO

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