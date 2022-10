Alla Galleria dell'Eremo la mostra "Identità" di Maria Pilotto

Dal 16 ottobre al 20 novembre 2022 presso la Galleria dell’Eremo – Sede municipale di San Pietro di Feletto (TV).

Domenica 16 ottobre alle ore 10:30 la Galleria dell’Eremo di San Pietro di Feletto inaugurerà “Identità”, la personale di pittura di Maria Pilotto a cura di Alice Sartori. La giovane artista padovana ci invita ad entrare nel suo mondo di immagini costruite partendo dall’archivio fotografico di famiglia e qui riproposte in chiave pittorica. L’identità, le origini, le memorie d’infanzia di eventi conviviali sono le basi della sua ricerca artistica; le atmosfere raccontate da Pilotto sono attraenti, incantevoli nel tratto e suggestive nella composizione cromatica.

Sono racconti che partono dall’esperienza privata di famiglia per aprirsi poi allo sguardo del pubblico non assumendo volutamente un’identità precisa: i volti delle figure che compongono le opere sono sommari, indefiniti, senza alcun riferimento fisionomico. Questo permette all’osservatore di immedesimarsi nella scena, di contribuire con i propri ricordi a creare una dimensione nuova dell’immagine rappresentata. Attraverso il suo lavoro Pilotto costruisce un ponte tra passato e presente ricordandoci quanto importante sia custodire le memorie che costituiscono le nostre identità tramandandole nel tempo, arricchendole delle nostre stesse testimonianze come una ricetta di cucina che vive e si evolve, proiettandosi al futuro.



La mostra verrà inaugurata domenica 16 ottobre alle ore 10:30 presso la Galleria dell’Eremo di San Pietro di Feletto in Via Marconi 3.