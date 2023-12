Alla Galleria delle Prigioni la mostra “Give peace a chance”

Le Gallerie delle Prigioni ospiteranno da venerdì 15 a domenica 17 dicembre la mostra “Give peace a chance”, frutto di un progetto di Fondazione Imago Mundi e Liceo Artistico Statale di Treviso che prende spunto dalla più recente mostra curata dalla Fondazione, “La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata”. L’esposizione è il risultato di una collaborazione iniziata nella primavera scorsa, che si è sviluppata attraverso diverse tappe: il team della Fondazione Imago Mundi ha introdotto gli studenti al concept della mostra, punto di partenza per una riflessione ad ampio raggio da parte di cinque classi, che hanno elaborato dei progetti sotto la guida dei loro insegnanti. Così, i temi dei lavori presentati – oltre 60 divisi tra pittura, scultura, installazioni a tecnica mista e video – vanno dal concetto di pace alla privazione delle libertà individuali al termine di un conflitto, dall’infanzia negata agli interessi economici delle grandi potenze che si nascondono dietro alle guerre, fino alla consapevolezza che la costruzione di una pace vera e duratura dipende dall’impegno di ognuno. Trovano spazio anche gli avvenimenti più recenti, dallo scoppio del conflitto a Gaza al movimento di sensibilizzazione collettiva sulla violenza contro le donne.

Il progetto ha coinvolto principalmente studenti tra i 15 e i 18 anni, una fascia di età particolare, in rapida crescita, con modi di sentire dinamici e a volte in opposizione, che esprimono un dualismo angoscia/speranza, chiaramente rintracciabile nei lavori realizzati. Gli studenti sono stati impegnati anche durante l’installazione, in modo da conoscere da vicino questa importante fase di organizzazione di un’esposizione. Hanno inoltre riflettuto assieme alla Fondazione sugli aspetti connessi alla comunicazione di un evento culturale, partecipando alla creazione dei contenuti social.

Il titolo “Give peace a chance” è stato scelto dalle classi, che hanno voluto riprendere una celebre canzone di John Lennon e sottolineare così quanto il suo messaggio sia ancora attuale – a distanza di tanti anni, questa esortazione ad agire in prima persona per un cammino di pace continua a essere drammaticamente urgente. La collaborazione con il Liceo Artistico Statale di Treviso si inserisce in un percorso di relazioni e dialogo che Fondazione Imago Mundi è lieta di stabilire con le realtà educative del territorio, nell’intento di offrire alle generazioni più giovani l’opportunità di esprimere la propria visione del mondo, le proprie riflessioni e proposte per un mondo in divenire.

Classi partecipanti: 2^A, 2^D, 4^F, 5^F, 5^C

Insegnanti coinvolti: Proff. Marco Andrighetto, Luca Bonanno, Roberta Campodall’Orto, Elena Rizzardo,

Pietro Russo, Cleo Simonetto, Ilenia Stradotto.

GIVE PEACE A CHANCE

15–17 dicembre 2023

Gallerie delle Prigioni / Piazza del Duomo 20, Treviso

Inaugurazione: giovedì 14 dicembre, ore 17.30

Ingresso libero

Venerdì: 15–18.30 / sabato e domenica: 10–13 e 15–18.30

Per ulteriori informazioni:

Fondazione Imago Mundi

Piazza del Duomo 20 / Treviso

www.fondazioneimagomundi.org