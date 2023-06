Alle Gallerie delle Prigioni "Guerra e diaspora artistica": incontro dedicato all'arte afghana

Fondazione Imago Mundi organizza giovedì 15 giugno (ore 19) un incontro con Rahraw Omarzad, curatore ed artista afghano in esilio, e Sergio Poggianella, antropologo, curatore e collezionista di arte orientale. L’appuntamento è a ingresso gratuito e si svolgerà nell’Auditorium delle Gallerie delle Prigioni.

In quali condizioni versa attualmente l’arte afghana? In che modo la presa di potere da parte dei talebani ha condizionato la vita e il lavoro delle artiste e degli artisti? L’ingerenza così prepotente della politica nell’arte è tratto esclusivo degli avvenimenti degli ultimi anni o piuttosto una costante? E quali sono gli scenari possibili per il futuro?

Sono queste alcune delle domande a cui si cercherà di dare una risposta durante l’incontro. Fondazione Imago Mundi torna ad occuparsi di Afghanistan, dopo la mostra del 2021 dedicata all’arte afghana - in particolare ad alcune artiste attiviste per l’emancipazione femminile - per mantenere viva l’attenzione su un Paese martoriato dalla guerra, dove il rispetto dei diritti civili e la libertà artistica continuano a non essere tutelati.

Le immagini della fuga disperata da Kabul, con una folla di persone che cercava salvezza su aeroplani in partenza o si ammassava alle porte delle ambasciate occidentali, sono ancora vive nella memoria di tutti noi.

Rahraw Omarzad è un artista e curatore che ha insegnato per vent’anni all’Università di Kabul. Ha fondato il CCAA Center for Contemporary Art Afghanistan, che comprende il Women’s Center for the Arts, dedicato all’insegnamento e alla promozione delle artiste donne.

Nel corso dell’incontro, Omarzad, in conversazione con il curatore Mattia Solari, parlerà della situazione attuale e delle prospettive per il futuro sia per gli artisti rimasti in patria, sia per quelli che, come lui, per il proprio impegno sono stati costretti a emigrare e ora vivono in esilio.

Sergio Poggianella è collezionista, curatore d'arte e antropologo. Profondo conoscitore dell’arte orientale, annovera tra le opere della sua collezione i tappeti di guerra (“War Rugs”), una cui selezione è esposta ora alle Gallerie delle Prigioni: si tratta di vere e proprie opere d’arte per la loro valenza estetica, etica e sociale, che testimonia la maestria degli artisti orientali nel narrare la storia anche attraverso oggetti d’uso comune. Nel corso dell’incontro, il pubblico sarà invitato a scoprire le “visioni del potere” e i rapporti di forza tra gli Stati che si possono leggere e interpretare nei tappeti e riflettono la storia di un paese dilaniato da decenni di invasioni e guerre civili.

L’incontro si inserisce nell’ambito del calendario di eventi pubblici organizzato da Fondazione Imago Mundi come parte dell’offerta culturale legata alla mostra “La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata”, in corso alle Gallerie delle Prigioni.

INFORMAZIONI GENERALI

Tutti gli incontri si tengono presso

GALLERIE DELLE PRIGIONI

Piazza del Duomo 20, Treviso

Gli incontri sono a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Si consiglia di prenotare il proprio posto tramite Eventbrite, per informazioni: https://fondazioneimagomundi.org/agenda/