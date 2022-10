Da Galloway galletto, birra e cartoon con la musica di Impero Yamatai

È dal 2001 che a Treviso il Galloway di via Fontane 85, Villorba propone i propri galletti alla brace ed è da più di 20 anni che è il punto di riferimento, non solo trevigiano, dell’allegria, dell’informalità e dello stare insieme a tavola. Il contorno di patatine e una birra fresca sono d’obbligo, ma il punto di forza è la ricetta segreta della concia che viene utilizzata per insaporire le carni dei galletti rigorosamente 100% italiani, e la speciale salsa Galloway.

Tenero, succoso e gustoso, il galletto del Galloway di Treviso si può assaporare nell’ampia sala con 2 maxischermi per le serate sportive oppure a casa ordinando il take away o la delivery (tramite Foodracer). Il Galloway di Treviso è l’ideale per serate di grandi e piccoli, per famiglie, compagnie di amici anche numerose e per feste private e aziendali, grazie anche alla possibilità di avere una saletta dedicata e alla disponibilità di un ampio parcheggio.

Numerose sono le serate a tema e proprio venerdì 21 ottobre si festeggia con il grande concerto della cover cartoon band Impero Yamatai. Il gruppo infatti festeggia 5 anni di attività e il cambio di guardia della batteria e allieterà la serata con le cover delle più belle sigle dei cartoni animati.

Siete pronti a cantare a squarcia gola?

Venerdì 21 ottobre 2022

Galloway Treviso

Via Fontane 85

31020 Villorba (TV)

tel. 0422 308736

https://www.theoriginalgalloway.it