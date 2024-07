Silvio Garattini - Presentazione libro “Prevenzione è rivoluzione”

La possibilità di vivere bene e a lungo è, quasi sempre, nelle nostre mani. La metà delle malattie croniche e quasi tre quarti dei tumori sono evitabili con corretti stili di vita. A spiegare come raggiungere l'obiettivo è Silvio Garattini, oncologo e farmacologo di fama internazionale, autore del libro 'Prevenzione è rivoluzione'.

Garattini sarà ospite dell’amministrazione comunale di Valdobbiadene venerdì 19 luglio 2024: “Non è mai troppo tardi per costruire buone abitudini e aumentare le possibilità di una vita lunga e sana - chiarisce il fondatore dell’Istituto di ricerca Mario Negri – e privilegiare la prevenzione è fondamentale. Purtroppo spesso i medici non sono un buon esempio perché fumano, bevono, sono obesi. Abbiamo bisogno del contributo di sociologi, antropologi, pubblicitari che riescano a trasmettere l'importanza della prevenzione per riuscire, alla fine, ad avere una buona qualità di vita".



Ciò che propone Garattini è di realizzare una specie di grande rivoluzione culturale che ha il nome di prevenzione: “Dovremmo in qualche modo – prosegue - anche come Servizio sanitario nazionale privilegiare la prevenzione perché è quello che conta, visto che più del 50% delle malattie croniche (diabete, insufficienza cardiaca, renale, respiratoria) sono evitabili praticando dei corretti stili di vita. Il 50% dei tumori sono evitabili”. Come? Ad esempio trasformando l’alimentazione in filosofia di vita, inserendo nel nostro quotidiano la dieta mediterranea, ottima per vivere meglio sia dal punto di vista fisico che mentale.



Prevenzione è anche lotta alle disuguaglianze, a cominciare da quelle economiche e dalla cura dell'ambiente, contrasto alla perdita di biodiversità, educazione, scolastica e universitaria. È questa la sfida di Silvio Garattini che, con la lucidità che lo contraddistingue, invita i singoli e le istituzioni a impegnarsi per un futuro più sano e più giusto. L’appuntamento è per venerdì 19 luglio 2024, con inizio alle ore 20:45, presso l’Auditorium Piva di Valdobbiadene. L’incontro sarà condotto dalla giornalista Adriana Rasera.



