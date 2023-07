Ritorna Gas Rock, il festival musicale benefico sul Piave

Dopo un lungo stop, l’8 luglio, nelle Grave del Piave in via Bortolina a San Michele di Piave, ritorna l’evento rock che dal 2013 al 2017 è riuscito a donare 12.000 euro al Ceod di San Vendemiano. Sempre alla struttura riabilitativa per persone speciali sarà dedicato gran parte del ricavato di Gas Rock 2023. La sesta edizione del Festival punta ad una donazione di almeno 3.000 euro al Centro Diurno Don Gnocchi della Marca Trevigiana per la realizzazione di un giardino multisensoriale.

L’appuntamento per il festival Gas Rock, completamente gratuito, è l’8 luglio. Dalle 14.00, presso le Grave del Piave a San Michele, chiunque potrà vivere un concentrato di musica grazie alle esibizioni dei Maddaisy and Good Boys e dei Linkin Revolution, miglior tributo europeo ai Linkin Park. Suoneranno inoltre i Pussy Wagons con il loro Rockabilly, i Penelope e i diabolici Toupé col Soul Funk. Chiuderà la giornata un dj set che fungerà da vero e proprio revival rock.

«Il festival -dice l’organizzatore Carlo Capoia- è possibile grazie ad una ventina di volontari. Il ricavato complessivo comprenderà anche alcune donazioni di sponsor che hanno abbracciato l’iniziativa. Presso il Parco Papadopoli alle Grave del Piave -continua Capoia- non ci sarà solo musica ma si potrà approfittare di stand gastronomici per ristorarsi. Per i più piccoli abbiamo pensato ad esibizioni di giocoleria ed intrattenimento mentre gli adulti potranno fare acquisti alle bancarelle vintage o ammirare le auto americane in esposizione» conclude Carlo Capoia.