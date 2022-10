Le grandi bottiglie di Gaspare Buscemi accompagnano i piatti de “Le Beccherie”

Negli anni '50 del secolo scorso, Pier Paolo Pasolini coniò per il poeta ligure Camillo Sbarbaro la definizione “maestro in ombra”; questa fine attribuzione ben si attaglia a Gaspare Buscemi, singolare figura di “Vinificatore artigiano”, parole sue! In campo letterario verrebbe classificato come scrittore per scrittore o in quello musicale musicista per musicisti; in ultima analisi considerato, rispettato e stimato nella ristretta cerchia di addetti ai lavori, ma poco noto ai più. Eppure questo signore vanta un cursus honorum di notevole peso specifico.

Negli anni 60 è stato uno di quegli encomiabili apripista che hanno letteralmente rifondato il mondo del vino in Friuli Venezia Giulia, successivamente ha ridato vogore ad importanti cantine come quella sociale di Carema in Piemonte e, chicca fra le tante, lo troviamo fra gli artefici del miglior Brandy italiano, il “Villa Zarri”. Uomo di indubbia onestà intellettuale, di vivace intelligenza, vasta cultura e di assoluta originalità nel panorama enoico del Bel Paese.

Gaspare Buscemi durante la serata presentare i suoi vini di annate irripetibili.

In omaggio ai partecipanti la sua “Guida Prattica al Piacere del Vino”

Richiesta prenotazione anticipata € 110.00 per persona

Per informazioni e prenotazioni Tel. 0422 540871