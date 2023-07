GEA.23 – RADIC(CH)I - Al Del Monaco i primi appuntamenti della settimana

Dopo il primo weekend che ha sancito l’inizio di GEA.23 – RADIC(CH)I, terza edizione di GIOIOSAETAMOROSA, si apre una settimana densa di appuntamenti per il festival di teatro contemporaneo di Treviso. Domani, martedì 11 luglio, tre gli eventi della giornata: il ritorno dello spettacolo Spirito del Teatro, il primo aperitivo del format “ciacoliAMO” e la prima restituzione scenica del processo creativo “drammatizziAMO”. Mercoledì 12 luglio, invece, grande attenzione per lo spettacolo Bobby & Amy di Emily Jenkins, in scena alle 19.30 al Teatro Mario Del Monaco.

La settimana di GEA. comincia dunque domani, martedì 11 luglio, alle ore 15 al Teatro Mario Del Monaco con Spirito del Teatro di Alex Cendron, una promenade performance in cui i partecipanti, provvisti di cuffie wi-fi, si muoveranno all’interno del teatro cittadino – dalla graticcia alla sartoria fino al loggione –, accompagnati dalle voci delle persone che hanno costruito, vissuto e amato quelli spazi, interpretate dagli attori del Comitato Teatro Treviso, in un confine sempre più labile tra realtà, dramma e aldilà. Lo spettacolo andrà in replica tutti i giorni fino a domenica 16 luglio e poi da martedì 18 a sabato 22 luglio, sempre alle 15, con un biglietto di ingresso di 5 euro (consigliate scarpe comode).

Alle 17.15 l’appuntamento per tutta la cittadinanza trevigiana è alla Loggia dei Cavalieri per il format creativo “ciacoliAMO”. Un momento di dialogo e scambio di idee che ospiterà la compagnia dello spettacolo Bobby & Amy, in scena il giorno successivo, e l’associazione Prato in Fiera, attiva sul territorio per la valorizzazione del Prato della Fiera di Treviso che, da oltre mille anni, è un bene comune, centro di socialità, cultura e incontri. Ingresso gratuito.

Da non perdere, infine, alle 19.30 al Mario Del Monaco il primo appuntamento di lettura scenica dei testi elaborati durante il laboratorio di scrittura creativa “drammatizziAMO” condotto da Alex Cendron, che ha visto i partecipanti e le partecipanti, dai 10 ai 70 anni, impegnati nella stesura di brevi atti unici a due o tre personaggi ambientati a Treviso e scritti attorno ai temi del festival. Le interpretazioni, a cura di Alex Cendron, Irene Curto e Samantha Silvestri, saranno accompagnate dalle illustrazioni realizzate da tre giovani artisti del Treviso Comic Book Festival – Caterina Favaro, Angelo Granà e Federico Zanca – che verranno proiettate durante la lettura. Quota di partecipazione di 3 euro.

Mercoledì 12 luglio, invece, dopo l’appuntamento delle 15 con Spirito del Teatro, alle 19.30 il Teatro Mario Del Monaco accoglierà il primo spettacolo ospite di GEA.23: Bobby & Amy di Emily Jenkins, con Mauro Lamantia e Margherita Varricchio, per la regia di Silvio Peroni, vincitore del bando chiamiAMO 2023. La pièce, che ha vinto nel 2019 il The Scotsman Fringe First Awards, è una storia di amicizia, e forse di amore, ambientata alla fine degli anni Novanta nel contesto sopito di un’Inghilterra rurale. I protagonisti sono due ragazzi fuori dal comune, sensibili, complicati ed emarginati: Bobby non riesce a sviluppare interazioni sociali, Amy si è chiusa in se stessa dopo la morte del padre. Queste due solitudini sono destinate ad incontrarsi e quando si uniranno per aiutare un contadino nel tentativo di salvare il suo lavoro, si sentiranno più forti e compresi, e la vita in due diventerà un po’ più facile. Il costo del biglietto è di 8 euro.

Programma completo degli appuntamenti, info e acquisto biglietti sul sito www.gioiosaetamorosa.it

SPIRITO DEL TEATRO

di Alex Cendron

con Alex Cendron e Ruggero Franceschini

e con le voci del Comitato Teatro Treviso: Angelo Callegarin, Alex Cendron, Irene Curto, Ruggero Franceschini, Giacomo Martini, Francesca Merli, Miriam Russo, Laura Serena, Samantha Silvestri, Davide Strava, Marta Vianello

produzione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale | Comitato Teatro Treviso

drammatizziAMO

testi:

PARZIALITÀ di Valentina Paronetto

INTERNSHIP di Michele Granzotto

IL MIO ALBERO DI NATALE È UNA PIANTA DI MELANZANE di Chiara Maggio

PREGIUDIZI di Daniela Dotto

CHI TROVA UN AMICO TROVA UN PANINO di Moustaou Arouna

illustrazioni di Caterina Favaro, Angelo Granà e Federico Zanca

BOBBY & AMY

di Emily Jenkins

con Mauro Lamantia e Margherita Varricchio

regia Silvio Peroni

produzione KHORA.Teatro e Compagnia Mauri Sturno