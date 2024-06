A Gea.24 lo spettacolo-gioco “Dieci modi per morire felici”

GEA.24 – (TRANS)UMANA, la quarta edizione del festival di teatro contemporaneo di Treviso, entra nel vivo con un cartellone ricchissimo di eventi in programma per tutta la settimana. Tre gli appuntamenti da segnare in agenda per mercoledì 26 giugno: alle ore 16 la promenade performance “Spirito del Teatro” al Teatro Mario del Monaco, alle ore 18 alla Loggia dei Cavalieri l'incontro con Giuliana Musso, autrice e attrice della pièce “La scimmia” prevista per venerdì 28 giugno al Teatro Comunale, per il format “ciacoliAMO” e alle 20.30 lo spettacolo “Dieci modi per morire felici” di Emanuele Aldrovandi, sempre al Teatro Mario del Monaco.



“Dieci modi per morire felici” è un esperimento teatrale che, attraverso un dispositivo performativo che coinvolgerà alcuni spettatori volontari, permetterà a tutto il pubblico in sala di seguire il viaggio di “dieci vite possibili”. Uno spettacolo divertente e sempre diverso che sollecita una riflessione personale sul tempo e la felicità.