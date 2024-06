A Gea.24 lo spettacolo "La scimmia" di Giuliana Musso

La quarta edizione di GEA.24 – (TRANS)UMANA, il festival di teatro contemporaneo di Treviso, si prepara a raggiungere l’acme con gli appuntamenti in programma per il fine settimana. Venerdì 28 giugno grande attesa al Teatro Mario Del Monaco per l'arrivo dell'attrice, ricercatrice e autrice Giuliana Musso che alle 20.30 porterà sul palcoscenico trevigiano lo spettacolo “La scimmia”.



Lo spettacolo è un monologo liberamente ispirato al racconto “Una Relazione per un’Accademia” di Franz Kafka. Giuliana Musso salirà sul palco nelle sembianze di un mezzo uomo e una mezza scimmia. Un buffone, un mostro comico che rivela la sua storia e le strategie di sopravvivenza che ha adottato cercando di imitare gli umani che l’hanno catturata. Una scimmia che rinuncia drammaticamente a sé stessa per imparare a essere umana, che scambia l’intelligenza del corpo, l’esperienza e l’emozione in favore del sapere.