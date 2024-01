Gegè Telesforo – Big Mama Legacy al Corner Live

Uscirà il primo marzo 2024 il nuovo album di GeGè Telesforo pubblicato in tutto il mondo dalla prestigiosa etichetta americana ROPEADOPE ed anticipato dal singolo “GALAXY”.

Jazz Vocalist, musicista, produttore, compositore, ma anche giornalista, autore, personaggio radiofonico e televisivo, Ambasciatore UNICEF; GeGé Telesforo ha attraversato 40 anni di storia della radio e TV con garbo, leggerezza e coerente amore per la sua passione di sempre: il jazz vissuto con la massima professionalità congiunta ad allegria, ritmo e piacevolezza.



La nuova pubblicazione discografica sarà presentata dal vivo con un tour in partenza il 16 febbraio dal Teatro Titano di San Marino, che proseguirà nei mesi successivi con un band composta da alcuni fra i migliori talenti italiani della nuova generazione.



GeGè Telesforo sarà al Corner Live (presso Inverness Pub) di Mareno di Piave sabato 24 febbraio alle 21:30.