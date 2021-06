"Gelato Day" a Villorba e nei Comuni gemellati

Sabato 12 giugno a partire dalle ore 15 a Villorba e in tutti i Comuni gemellati si svolgerà il "Gelato Day". L’evento è stato concordato e condiviso durante lo scorso aprile durante l’ultima conferenza tra i rappresentanti dei vari comitati ed è una delle iniziative programmate per consolidare i legami di amicizia tra le città gemellate.

Il gusto "Gelato Twinning" sarà disponibile nel pomeriggio, con differenti orari (quasi un percorso di degustazione) presso le seguenti gelaterie di Villorba: alle ore 15 al "Pronto Ice - Il Gelatiere" in Viale della Repubblica, alle 15:20, presso la gelateria "2000 Tentazioni" a Fontane,alle 15:45 all’"Asso del Gelato" in Piazza Vittorio Emanuele, alle 16 alla "Voglia Di Gelato" a Venturali, alle 16.30 alla "Bottega del Gelato" di Catena, alle 17 presso "Al Volo Caffetteria Bristot Gelateria" di Lancenigo e, in chiusura, alle 17:30 al "Buon Gelato" di Carità, in Piazzetta Aldo Moro.