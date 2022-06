Villorba, sabato torna l'appuntamento con il "Gelato Day"

Sabato 4 giugno a Villorba e in tutti i comuni gemellati nell’ambito di un progetto più ampio legato che li vede proporre una serie di attività in seno alla Comunità Europea per consolidare i legami di amicizia, si svolgerà il Gelato Day. L'evento è stato confermato tra i rappresentanti dei vari comitati e coinvolge cinque gelaterie di Villorba che proporranno il “Gelato Twinning”.

Il gelato al gusto del gemellaggio si potrà assaggiare in queste gelaterie aderenti: Pronto Ice - Il Gelatiere (viale della Repubblica 38), gelateria 2000 Tentazioni via Trieste 6 a Fontane, all’Asso Del Gelato, a Villorba in via Chiesa 12, alla Bottega Del Gelato, in via Marconi 177 a Catena e al Buon Gelato a Carità, in Piazza Aldo Moro 4.