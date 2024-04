Sono 250 i giovani invitati dal Comune di Altivole a partecipare alla festa “Generazione Z Recall”, la nuova versione del tradizionale incontro con i diciottenni, in programma venerdì prossimo 5 aprile alle 18 negli spazi dell’Area Alpini di Caselle e di Villa Pasqualigo. “Un occasione speciale dedicata ai neo maggiorenni di Altivole, classi 2004-2005-2006: un momento di festa e riflessione con l’obiettivo di approfondire il legame tra il Comune di Altivole e i giovani appena entrati nella maggiore età, condividendo con loro le progettualità che coinvolgono le nuove generazioni”, comunica il Sindaco Chiara Busnardo. Sono 250 le famiglie che hanno ricevuto l’invito.

Il programma della serata, con un taglio innovativo, prevede: un momento conviviale "world cafè”, musica live con la band giovanile “Deghejo”, l’aperitivo preparato dall’Osteria “I Galli”, la consegna delle tessere elettorali, la presentazione del laboratorio artistico “Corpi in movimento” a cura di Monica Francia che si inserisce nell’ambito del progetto di Centorizzonti. Durante la consegna delle tessere elettorali ci sarà uno spazio di incontro-confronto tra il Sindaco Busnardo con l’Amministrazione Comunale e i giovani, per esplorare come il Comune possa avvicinarsi alle esigenze dei giovani e come questi ultimi possano contribuire al miglioramento del proprio territorio. “Noi adulti riflettiamo sempre in modo generico sul fatto che non capiamo i giovani maggiorenni o poco più, ma in realtà non chiediamo mai loro cosa sognano o cosa li fa stare bene o quali sono le loro aspettative rispetto al futuro proprio e al territorio, ecco con questo incontro vorremmo farlo. Ci abbiamo aggiunto buona musica, suonata da una band di ragazzi loro coetanei, l’aperitivo, speriamo in una buona risposta da parte dei giovani altivolesi”, chiude il Sindaco Busnardo.

Partecipazione gratuita. Per iscrizioni e informazioni: 0423918313; cultura@comune.altivole.tv.it