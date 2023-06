Generazione 2026 – Sport Powered by Youth and Education – 2° edizione

Il progetto Generazione 2026 - Sport Powered by Youth and Education è realizzato dalla FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, unica Federazione del settore riconosciuta dal CIO) con i suoi 130 Paesi affiliati, per un’iniziativa voluta dalla Camera di Commercio Treviso-Belluno | Dolomiti grazie alla sensibilità verso i giovani, alla lungimiranza e al sostegno del Presidente Dott. Mario Pozza, in collaborazione con la Regione del Veneto (Assessore all’Istruzione Dott.ssa Elena Donazzan) che - con la Lombardia - ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, per garantire nuovi orizzonti al mondo della Scuola attraverso i valori dello sport.

L’obiettivo prioritario del Progetto per i giovani è quello di mettere in evidenza lo spirito dell’Olimpismo, secondo le linee della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO (Comitato Internazionale Olimpico – di cui è Membro il Prof. Franco Ascani, Presidente FICTS) attraverso un’azione educativa e formativa che consenta di acquisire attivi stili di vita in cui lo sport sia inteso, oltre che come veicolo di promozione del benessere psicofisico, anche quale strumento di inclusione e integrazione sociale, coinvolgendo direttamente – con iscrizioni gratuite – i giovani della “Generazione2026” come protagonisti anche nel ruolo di “volontari dei Giochi”.

Il Progetto si pone in prospettiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Le finalità: posizionamento del territorio al centro di una rete di conoscenze, formazione e cooperazione sui valori dello sport; azione educativa e di valorizzazione sostenibile delle istanze economiche e ambientali; sviluppo sociale e ambientale del territorio attraverso le attività internazionali.

Vengono riproposte le attività articolate in tre fasi (che hanno coinvolto gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado di Treviso e Belluno) interconnesse tra loro:

Fase Formativa Educativa - da ottobre a Maggio 2023 Fase Sportiva - Arena Brera di Milano (12 Maggio 2023) – un “gemellaggio” tra le Regioni del Veneto e della Lombardia con la partecipazione degli studenti del Progetto “GenerAZIONE2026” ai “TROFEI DI MILANO” La “Tre Giorni” di Promozione e Attrazione per Territori e Imprese –Treviso e Cortina 8-9-10 giugno 2023

giovedì 8 giugno ore 17.30 (Teatro Mario del Monaco di Treviso): Cerimonia di Premiazione di Studenti, Scuole ed Insegnanti che hanno aderito al Progetto (con i migliori 10.000 studenti coinvolti di 32 Scuole di Treviso e Belluno). Interverranno: Adriano Panatta (Pluricampione di Tennis), Reinhold Messner (Alpinista e scrittore) e i campioni olimpici: Maurilio de Zolt (Pluricampione Olimpico Sci di Fondo), Christof Innerhofer (Pluricampione Olimpico e Mondiale di Sci), Francesca Lollobrigida (Pluricampionessa Olimpica di pattinaggio di velocità – in maternità sarà rappresentata dai genitori) venerdì 9 giugno ore 10.30 (Museo delle Regole di Cortina d’Ampezzo): Convegno Internazionale “Milano Cortina 2026: l’Immagine dei Giochi Olimpici” con esponenti del mondo istituzionale e imprenditoriale, Fondazione Milano Cortina 2026, Giornalisti e i Delegati dei 130 Paesi affiliati alla FICTS che celebra la sua Assemblea generale Elettiva; sabato 10 giugno dalle 14.30 (Treviso e il suo territorio): Un viaggio alla scoperta dei patrimoni del territorio.

In occasione della “Tre Giorni di GenerAZIONE2026” saranno allestite nella Sala Borsa della Camera di Commercio Treviso-Belluno|Dolomiti 3 Mostre a Tema Olimpico: “Paralympic Emotions”, “Italian ice and snow champions”, “Fun facts and Curiosities” - un viaggio alla scoperta dei Giochi Olimpici di tutti i tempi). Inaugurazione giovedì 8 giugno ore 16.45 con ingresso libero.