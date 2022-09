GenerAZIONE2026 in “corsa” verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026

Treviso sarà al centro dei tre giorni di appuntamenti per l’evento finale di GenerAZIONE2026 il Progetto promosso e gestito dalla FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs) per il Veneto, con la Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti , la Regione del Veneto, l’ufficio scolastico regionale e il Distretto dello Sportsystem in collaborazione con Assindustria Venetocentro e Banca Intesa.

Treviso accoglierà i delegati provenienti da tutto il mondo della Federazione FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs) che visiteranno le eccellenze imprenditoriali dello Sportsystem.

Il teatro Mario del Monaco il 15 settembre alle ore 17,30 sarà sede della cerimonia di premiazione su invito di importanti atleti dello sport olimpici e internazionali. La cerimonia vedrà premiate le scuole che hanno partecipato al Progetto Generazione2026 in un percorso di appuntamenti coordinati che porteranno ai Giochi del 2026.

La Camera di Commercio sarà aperta al pubblico per la visita delle mostre espositive sui temi dello sport a cura della FICTS, di Assindustria Venetocentro e dell’Ente Camerale della Confartigianato Marca trevigiana. Il 17 Settembre la Camera di Commercio ospiterà il convegno “I Giochi 2026: Metamorfosi e Nuove Competitività” Giovani, Impresa e Istituzioni con relatori olimpici e paralimpici.

GenerAZIONE2026© sarà utile alla “corsa” verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e a tutto il territorio interessato.

L’evento è contenitore di tutto ciò che è Cultura e Valori dei Giochi, un progetto aperto a tutto il mondo olimpico, sportivo, culturale e turistico.

Le finalità sono un’interazione di sport, cultura ed imprenditorialità con il coordinamento del contesto territoriale, delle esperienze, delle attività e delle infrastrutture creando una mentalità per nuovi momenti organizzativi ed una costante promozione e valorizzazione delle iniziative territoriali per diffondere i valori del messaggio olimpico in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.

Info: generazione2026@gmail. com

Accrediti: cerimoniale. gen2026@gmail.com