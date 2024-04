Generazioni future - Sebastiano Franz e l'Organo Nacchini

Al via la seconda stagione di #Generazionifuture, progetto culturale di Fondazione Cassamarca volto alla presentazione e valorizzazione dei migliori giovani talenti musicali del nostro territorio.



Ogni anno un gruppo di eccellenze dei diversi Conservatori del Veneto è invitato a esibirsi nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Croce a Treviso. Ai giovani musicisti viene così data l’occasione di tenere un intero concerto e al pubblico la possibilità di apprezzare il lavoro di formazione artistica svolto dalle nostre Istituzioni di Alta Formazione.



Dopo il coinvolgimento del Conservatorio Cesare Pollini di Padova, protagonista della prima edizione 2023, quest’anno sarà la volta dei giovani talenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia



I primi tre concerti si terranno il 3 e 10 maggio e il 7 giugno. Il pubblico potrà ascoltare musiche di importanti compositori nella suggestiva chiesa-auditorium che sorge nel cuore del centro storico di Treviso. I giovanissimi musicisti potranno esprimere le proprie qualità in una sala che, per forma e proporzioni, offre un’acustica ideale per ogni tipo di repertorio.



La sequenza dei concerti primaverili sarà seguita, in autunno da altri tre eventi in cui protagonisti saranno sempre i giovani. Si delinea, quindi, un vero e proprio ciclo di concerti, che non solo metteranno in luce il talento di questi studenti, ma apriranno al pubblico di appassionati e alla cittadinanza un ambiente ricco di suggestioni artistiche, che renderà più intensa e completa l’esperienza musicale.



L’ingresso ai concerti è gratuito





3 maggio 2024

Recital Organo su Organo Pietro Nacchini 1750

Sebastiano Franz, organo

Musiche di: Giovanni Battista Martini, Azzolino Bernardino della Ciaja, Gaetano Valeri, Franz Joseph Haydn, Johann Christoph Friedrich Bach, Ferdinando Gasparo Turrini



Sebastiano Franz - Inizia dapprima lo studio del violino e, successivamente del violino barocco, terminando gli studi accademici di I livello nel 2022 presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Appassionato dal mondo dell'organo e delle tastiere storiche, approfondisce prima da autodidatta e poi durante il percorso accademico la pratica del basso continuo e dell'organo. Dal 2017 al 2020 è impegnato come violinista nell'ensemble cameristico Harmonia Prattica per l'allestimento di commedie musicali per il Teatro La Fenice di Venezia. Come continuista borsista interno al Conservatorio Benedetto Marcello, dal 2020 è accompagnatore e responsabile dell’accordatura e manutenzione di tutti i clavicembali del Conservatorio. Collabora inoltre come accordatore presso Zanotto Strumenti. E’ iscritto al corso biennale di Organo con il Maestro M. Messori presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.