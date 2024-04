Generazionifuture con il trio composto da Cavalieri, Pilotto e Bortolin

Al via la seconda stagione di #Generazionifuture, progetto culturale di Fondazione Cassamarca volto alla presentazione e valorizzazione dei migliori giovani talenti musicali del nostro territorio.



Ogni anno un gruppo di eccellenze dei diversi Conservatori del Veneto è invitato a esibirsi nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Croce a Treviso. Ai giovani musicisti viene così data l’occasione di tenere un intero concerto e al pubblico la possibilità di apprezzare il lavoro di formazione artistica svolto dalle nostre Istituzioni di Alta Formazione.



Dopo il coinvolgimento del Conservatorio Cesare Pollini di Padova, protagonista della prima edizione 2023, quest’anno sarà la volta dei giovani talenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia



I primi tre concerti si terranno il 3 e 10 maggio e il 7 giugno. Il pubblico potrà ascoltare musiche di importanti compositori nella suggestiva chiesa-auditorium che sorge nel cuore del centro storico di Treviso. I giovanissimi musicisti potranno esprimere le proprie qualità in una sala che, per forma e proporzioni, offre un’acustica ideale per ogni tipo di repertorio.



La sequenza dei concerti primaverili sarà seguita, in autunno da altri tre eventi in cui protagonisti saranno sempre i giovani. Si delinea, quindi, un vero e proprio ciclo di concerti, che non solo metteranno in luce il talento di questi studenti, ma apriranno al pubblico di appassionati e alla cittadinanza un ambiente ricco di suggestioni artistiche, che renderà più intensa e completa l’esperienza musicale.



L’ingresso ai concerti è gratuito.



10 maggio 2024



Trio

Martina Cavalieri, pianoforte

Mattia Pilotto, violino

Beatrice Bortolin, violoncello



Musiche di: Johannes Brahms



Il Trio si costituisce nel 2023, nella classe di musica da camera della M° L. Messinis del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.



Pilotto Mattia intraprende lo studio del violino presso le scuole medie a indirizzo musicale di San Fior (Tv), prosegue al liceo musicale di Conegliano e attualmente frequenta il Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, nella classe del Mº Carlo Lazari. Ha vinto il secondo premio al concorso musicale nazionale di Cittadella e il secondo premio al concorso nazionale “Premio Biasin” (sezione licei musicali) di Azzano Decimo. Con formazioni cameristiche come il Trio ha vinto il primo premio al concorso nazionale “Scuole in musica” a Verona. Suona regolarmente in qualità di orchestrale, spesso ricoprendo il ruolo di violino di spalla, e da solista. Tra le orchestra cui partecipa vi sono: Orchestra giovanile dell’Accademia Santa Cecilia di Roma, Orchestra regionale dei licei musicali del Veneto, Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, Orchestra SIO. Con queste ha avuto occasione di esibirsi nel territorio nazionale in molte prestigiose sedi, quali: Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro dal Verme di Milano, Teatro Olimpico di Vicenza, Teatro Nuovo Giovanni di Udine.



Bortolin Beatrice inizia lo studio del violoncello tramite il metodo Suzuki con Anna Campagnaro, che fonda e dirige l’orchestra giovanile di violoncelli “Tiroconlarco”, con la quale partecipa a diversi concorsi e concerti. Nel 2023 ha suonato all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Ca’ Foscari al “Teatro Malibran” di Venezia con l’orchestra del Conservatorio Benedetto Marcello e alle sale apollinee del teatro “La Fenice” di Venezia in collaborazione con “Musikamera” con l’ensamble di violoncelli della classe del maestro Angelo Zanin. E’ iscritta al Conservatorio “Benedetto Marcello” sotto la guida del Mº Angelo Zanin, e frequenta il corso di perfezionamento di musica da camera alla Scuola di musica di Fiesole. Collabora con l’orchestra “Le Risonanze” nella provincia di Treviso.



Cavalieri Martina consegue con il massimo dei voti il diploma accademico di I livello in pianoforte al Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza nel 2022 e attualmente frequenta il biennio accademico di II livello in pianoforte al conservatorio “B. Marcello” di Venezia, sotto la guida del M° Olaf John Laneri. Nel 2021 vince il primo premio assoluto al concorso “Musicarte” di città di Ozegna.

Si è esibita da solista e/o in formazioni cameristiche e orchestrali in sale quali: il Ridotto del Teatro Regio di Parma, l’Auditorium Paganini di Parma, il salone “Portoghesi” di Montecatini Terme (PT), il Foyer del Teatro Nuovo di Mirandola (MO), la Sala “Mozart” di Bologna, il castello sforzesco di Vigevano (PV), il palazzo Farnese di Piacenza, il Museo del ‘900 di Mestre (VE), il teatro “il piccolo” di Forlì (FC), l’università Cattolica di Milano e altri.



Ha eseguito ricerche di storiografia musicale riguardo il percorso scolastico di A. Toscanini in collaborazione con la Biblioteca Palatina e il Conservatorio A Boito di Parma, fungendo anche da guida alla visita dell’Archivio. In parallelo, frequenta il corso di laurea in filosofia, all’università ‘Ca Foscari di Venezia.