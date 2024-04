Generazionifuture con Mattias Antonio Glavinic al pianoforte

Al via la seconda stagione di #Generazionifuture, progetto culturale di Fondazione Cassamarca volto alla presentazione e valorizzazione dei migliori giovani talenti musicali del nostro territorio.



Ogni anno un gruppo di eccellenze dei diversi Conservatori del Veneto è invitato a esibirsi nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Croce a Treviso. Ai giovani musicisti viene così data l’occasione di tenere un intero concerto e al pubblico la possibilità di apprezzare il lavoro di formazione artistica svolto dalle nostre Istituzioni di Alta Formazione.



Dopo il coinvolgimento del Conservatorio Cesare Pollini di Padova, protagonista della prima edizione 2023, quest’anno sarà la volta dei giovani talenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia



I primi tre concerti si terranno il 3 e 10 maggio e il 7 giugno. Il pubblico potrà ascoltare musiche di importanti compositori nella suggestiva chiesa-auditorium che sorge nel cuore del centro storico di Treviso. I giovanissimi musicisti potranno esprimere le proprie qualità in una sala che, per forma e proporzioni, offre un’acustica ideale per ogni tipo di repertorio.



La sequenza dei concerti primaverili sarà seguita, in autunno da altri tre eventi in cui protagonisti saranno sempre i giovani. Si delinea, quindi, un vero e proprio ciclo di concerti, che non solo metteranno in luce il talento di questi studenti, ma apriranno al pubblico di appassionati e alla cittadinanza un ambiente ricco di suggestioni artistiche, che renderà più intensa e completa l’esperienza musicale.



L’ingresso ai concerti è gratuito.



7 giugno 2024



Mattias Antonio Glavinic

Pianoforte



Musiche di: Johann Sebastian Bach e Ferruccio Busoni,

Felix Mendelssohn, Fryderyk Chopin, Franz Liszt



Mattias Antonio Glavinic ha tredici anni. È italo-croato e vive a Jesolo. A cinque anni inizia a studiare pianoforte e attualmente frequenta il Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia nella classe del prof. Gianluigi Polli. All’età di dodici anni ha superato gli esami di pianoforte e piano e orchestra del triennio accademico con 30 e lode frequentando il corso per "Giovani talenti". Per tre anni consecutivi ha vinto il “Premio Giol”, il concorso che premia i più meritevoli e talentuosi studenti del conservatorio. Quattro anni fa ha tenuto il suo primo recital da solista e il primo concerto con l'orchestra. Ha vinto più di trenta primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali Nel 2017 è stato scelto tra i sette pianisti che l’Associazione Pianofriends ha selezionato per Wunderkinder, concerto dedicato ai giovani pianisti nel contesto del Festival dell’Alto Adige alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha tenuto recital in importanti festival in Italia e all’estero. Si è esibito con l’Orchestra Antonio Vivaldi di Milano, con l’Orchestra Ferruccio Busoni di Trieste, con l’Orchestra Giovanile di Grosseto, con l’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli, con l’Orchestra del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia e con l’Orchestra dell’Opera b.b. di Zagabria (Croazia).