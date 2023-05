generazionifuture musica e giovani talenti protagonisti a Santa Croce

Venerdì 12 maggio, alle ore 18, presso l’Auditorium Santa Croce, si terrà il primo concerto nell’ambito del progetto #Generazionifuture, iniziativa culturale di Fondazione Cassamarca volta alla presentazione e valorizzazione dei migliori giovani talenti musicali del nostro territorio, realizzata in collaborazione con il Conservatorio Cesare Pollini di Padova



Nel concerto del 12 maggio a salire sul palco sarà il Giovane Quartetto Veneto di archi e pianoforte composto da: Chiara Volpato Redi (violino), Giulia Pasquali (viola), Giacomo Furlanetto (violoncello) e Giulia Zampieri (pianoforte).



I musicisti eseguiranno musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (Quartetto per pianoforte n. 2 in mi bemolle maggiore K 493, 1786) e Johannes Brahms (Quartetto per pianoforte e archi in do min op.60, 1855 - 1875)



L’ingresso è libero.



Il “Giovane Quartetto Veneto” nasce nel 2021 nella classe di musica da camera del M. Aldo Orvieto presso il Conservatorio Cesare Pollini di Padova ed è composto da quattro giovanissimi musicisti: Chiara Volpato Redi, violinista, 18 anni; Giacomo Furlanetto, violoncellista, 19 anni; Giulia Pasquali, violista,17 anni e Giulia Zampieri, pianista, 17 anni. Dalla sua nascita, il “Giovane Quartetto Veneto” si è esibito in diversi concerti e manifestazioni artistiche.



Tutti i componenti del Giovane Quartetto Veneto hanno intrapreso gli studi musicali in età precoce (tra i 3 e i 6 anni) e attualmente, oltre a seguire i Corsi ordinari presso il Conservatorio, si stanno perfezionando con maestri di fama internazionale. Sono tutti vincitori di premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali dedicati al loro strumento.



Il progetto del presidente della Fondazione Cassamarca Luigi Garofalo prevede la presenza in Santa Croce, ogni anno, di un gruppo di eccellenze dei diversi Conservatori del Veneto, proponendosi di dare ai giovani musicisti l’occasione di tenere un intero concerto e al pubblico la possibilità di apprezzare il lavoro di formazione artistica svolto dalle nostre Istituzioni di Alta Formazione.



Il progetto è sostenuto da Secco Sistemi Spa e si colloca in una serie di attività che ci hanno visti a sostegno di iniziative culturali volte a valorizzare l'espressione artistica, che è sempre stata una priorità per l’azienda. Idea, progetto, materia e capacità di trasformarla con competenza e creatività, sono tutte caratteristiche che ci uniscono all’arte quanto all’architettura. Con questa iniziativa vogliamo testimoniare la nostra volontà di promuovere e sostenere la cultura, contribuendo al suo progresso e alla sua diffusione.