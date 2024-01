Banca Prealpi SanBiagio e NoixNoi organizzano un incontro dal titolo “Genitori ed educatori oggi. Formarsi è tutto, formarsi è per sempre”, nel corso del quale interverrà la psicoterapeuta e prof.ssa Maria Rita Parsi.



L’evento si svolgerà venerdì 26 gennaio alle 20.30 presso l’Auditorium Prealpi SanBiagio di Tarzo (via La Corona, 45) ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto, Educhiamoci, Anpep, Iusve e Fondazione Movimento Bambino. Sarà presente anche la libreria “Tra le righe”.

L’incontro è parte degli appuntamenti culturali, rivolti a tutta la comunità, promossi dall’Associazione di Mutuo Soccorso Ets NoixNoi con il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale.

La serata è pensata soprattutto per genitori, insegnanti, educatori, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali e, in generale, chiunque abbia interesse verso il mondo e la crescita dei bambini.



L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia la prenotazione via mail, contattando la segreteria di NoixNoi (info@noixnoi.net).