Genitori#AMO - Come naviga tuo figlio nella vita?

Mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 20.30, presso l’Auditorium Santo Stefano di Farra di Soligo, avrà luogo una serata formativa e informativa aperta alla cittadinanza, ed in particolare, rivolta ai genitori di figli preadolescenti ed adolescenti. Durante l’incontro, organizzato dagli operatori dell’AULSS 2 Progetto “Ti Ascolto” e dall’UOS Età Evolutiva di Pieve di Soligo, verranno trattate tematiche volte a riflettere sulle difficoltà che ragazzi e ragazze attraversano in questa critica fase della vita.

Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Farra di Soligo, che per l’occasione ha generato una rete di collaborazioni con tutto il territorio del Quartier del Piave. Sono infatti coinvolte, le diverse Amministrazioni Comunali (Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Sernaglia della Battaglia); gli Istituti Comprensivi “G. Zanella” di Farra di Soligo, “G. Toniolo” di Pieve di Soligo e “I. Nievo” di Sernaglia della Battaglia; l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e la Cooperativa Sociale “Itaca” che nel territorio gestisce il servizio Operativa di Comunità.

La relatrice della serata sarà la dott.ssa Roberta Durante, psicologa e psicoterapeuta dell’AULSS 2 U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori.

“Si tratta di un’iniziativa cui crediamo profondamente, anche perché, dopo la pandemia, è la prima volta che l’intero territorio del Quartier del Piave si riunisce per dibattere di argomenti, così importanti quanto attuali, come l’uso dei social network da parte dei più giovani, al fine di potenziare i fattori di protezione nel contesto di vita dei ragazzi, intercettare i loro bisogni e quelli del nucleo familiare e di conseguenza operare tutti insieme, in sinergia, per prevenire situazioni emergenziali ”– afferma il Sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin – “Ringrazio l’ULSS per averci creduto ed aver messo a disposizione il personale qualificato, gli Istituti Comprensivi che hanno fin da subito supportato questa iniziativa, le operatrici di comunità, i colleghi Sindaci e le relative Amministrazioni comunali per avervi aderito. Aspettiamo tutti i genitori il 19 aprile per questa importante serata. I prossimi passi ci vedranno sottoscrivere fra tutti noi un protocollo d’intesa”.

Questo evento darà il via ad un più ampio progetto di sostegno alla genitorialità, che vedrà le famiglie partecipanti, protagoniste di un percorso psico-educativo sartoriale, volto a fornire strumenti utili per accompagnare i propri figli all’interno del labirinto della preadolescenza ed adolescenza.

PER INFORMAZIONI:

Comune di Farra di Soligo – Ufficio Servizi Sociali

telefono 0438 901509 – e-mail cultura@farra.it