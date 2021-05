Genuino Clandestino, torna il mercatino solidale al Cso Django

Domenica 30 maggio si terrà la seconda edizione dell'anno del mercato dei produttori di Genuino Clandestino Treviso. Il mercato si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e nel rispetto della salute di tutt*.

Dalle 10 alle 17.30 esposizione dei produttori ed artigiani. Ci saranno ortaggi e frutta di stagione, formaggi, farine, mieli ed oli vari anche di canapa. Inoltre: pane, focacce, biscotti e pizze, conserve e confetture, vini, birre e grappe. La rete di produttori di Genuino Clandestino Treviso impegnati nella lotta per l’autodeterminazione alimentare, promuove i suoi prodotti (sani, genuini, liberi da sfruttamento e a km o) e ci presenta una giornata ricca di appuntamenti. Una sperimentazione di un modello di economia che impegna reciprocamente produttori, artigiani e consumatori per sovvertire le catene di distribuzione, ridurre la distanza alimentare, valorizzare le relazioni sociali, sensoriali e gustative. Realizzare la sovranità alimentare nelle città significa difendere la piccola agricoltura contadina nelle campagne creando una relazione diretta tra chi produce e chi consuma.

Dalle ore 15.30: "L'espansione di Amazon in Italia: ambiente e lavoro", a cura di Fridays For Future e ADL Cobas Amazon, il colosso dell'e-commerce dell'uomo più ricco del mondo, ha conosciuto una crescita vertiginosa durante la pandemia e sta aprendo nuovi magazzini in tutta Italia e anche a Treviso. Quali saranno le conseguenze sull'ambiente e sul lavoro? Ne parliamo con comitati territoriali, lavoratrici e lavoratori che hanno conosciuto direttamente la multinazionale di Seattle.

Dalle ore 18: Rumori dalla Mandragola presenta "Bimbi a Django, laboratori e attività per piccoli ribelli.

Dalle 10 in poi secondo ed ultimo appuntamento del laboratorio di Mani Tese Treviso, "nutrirsi con la natura".

ACQUA TORBIDA BOOKSHOCK: Dopo il riordino estivo, rimane una libreria autogestita e alternativa con orari notturni, (solitamente il sabato!), e le domeniche di "Genuino Clandestino". Proponiamo case editrici indipendenti con i loro titoli irriverenti e le loro tematiche originali e attente (Nautilus, Nero, Agenzia X, Minimum Fax, Ombre Corte) e molti libri usati suggeriti con la semplice formula dell' "offerta libera", anche "irresponsabile". I nostri "pacchi sorpresa" sono un invito scanzonato alla lettura, buoni per ogni occasione. Vorremmo partire con un gruppo di lettura ( uno anche per i bambini, magari durante il Genuino Clandestino) e per questo accettiamo adesioni e suggerimenti.

LO SPAZIO BRU: Baratto Riciclo Usato, allo Spazio BRU proponiamo una nuova modalità di consumo, un punto di redistribuzione e scambio per dire no all'usa-e-getta.

NAFO PROJECT: laboratorio di sartoria sociale

LABORATORIO DON DURITO: Laboratorio del legno e del tessuto finalizzato alla produzione di giochi e arredi per bambini (e non solo) all'insegna dell'ecosostenibilità. Tante idee regalo in legno naturale

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...