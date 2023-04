GePA 2023_8 aperture straordinarie tra Triveneto ed Emilia Romagna

La primavera, per Noi di AIAPP Architettura del Paesaggio è il momento più partecipato dell’anno.

Infatti, dal 14 aprile al 6 maggio torna

GePA- Giardini e Paesaggi Aperti?



l’iniziativa che ti fa scoprire i siti verdi più affascinanti d’Italia, con visite guidate dagli #esperti del PAESAGGIO.



AIAPP Triveneto Emilia Romagna ha in serbo 8 luoghi per altrettante giornate dedicate all’#ambiente al #giardino.



SCOPRI quali sono i comuni del Triveneto ed Emilia Romagna che ti invitano a partecipare.

Ogni luogo ha la sua locandina dedicata.



Per partecipare:

?? Leggi le istruzioni per PRENOTARE (con anticipo) la tua visita

?? Segna l’impegno e programma la tua gita con chi ami

?? Arriva puntuale, per vivere al meglio l’esperienza

?? E poi… facci sapere se ti è piaciuto!





GePA? apre per TE l’Italia ?verde! ?



IMPORTANTE: E' necessaria la prenotazione.