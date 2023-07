"Giacca in spalla" spettacolo tra le Barchesse

Venerdì 28 luglio, ore 20:45, alle Bandie di Lovadina di Spresiano nello spazio all’aperto tra le Barchesse (ingresso libero, lato Natatorio e parcheggio all’interno), Teatroamodomio, nuovo gruppo locale, è ospite di Remo Mosole, con lo spettacolo ‘Giacca in spalla’. Sarà presente anche Rudi Zanatta, presidente di ‘Sogni Onlus’, l’associazione che realizza i sogni dei bambini affetti da patologie oncologiche, e gli sarà consegnato in toto il ricavato delle eventuali offerte.

Una storia di emigrazione, di solitudine, di affetti, di vita nei cortili degli Anni Cinquanta e di canzoni divenute popolari. Testi e adattamento di Norma Follina, interpreti Gigliola Callegari, Daniela Baù, Aurora Zuliani e Eleonora Callegari, voce narrante Alessandro Mazzochel. Esecuzioni musicali del Gruppo ‘Le Meteore’ con Renzo e Mauro voce e chitarra, Ezio voce, Giuliano alla tastiera. Tecnico del suono Gianluigi Schiavon.

“Un pezzo di storia popolare”, ha detto Norma Follina, “proposto senza intermediari e senza deleghe a interpreti professionisti. Un esperimento di rappresentazione senza filtri”.

La narrazione svela il dolore, la sorpresa, l’amarezza e il desiderio di serenità di Delfina, moglie di Toni, contadino povero, convinto a emigrare da signori in gilet e camicia bianca. Lui crede alla grande illusione del lavoro ‘altrove’ e, giacca in spalla, si fa prelevare un mattino di buon’ora per essere accompagnato in Svizzera. Invece sarà abbandonato altrove, ai bordi del mare, senza soldi e senza passaporto, un clandestino in balia di qualsiasi sfruttatore. L’istinto ha un rigurgito in Toni che si libera dagli imbroglioni. Ma per lui non è finita.

A Delfina, rimasta in paese con due figli e le faccende di una casa contadina, per settimane e mesi non arrivano notizie. Un silenzio che la fa sprofondare in un’ampia gamma di pensieri e sentimenti. Le è accanto la madre: una donna dalla parola pronta che cuce dialoghi divertenti con la figlia.

La tensione della rappresentazione nasce tra il pubblico, che conosce l’imbroglio subito da Toni, e la moglie ignara di tutto: gli spettatori vorrebbero alzarsi, raggiungerla e spiegarle, finalmente, che la disgrazia ha colpito entrambi, non lei soltanto.

In paese l’atmosfera si rasserena quando, la sera, i ragazzi in piazza e nei cortili cantano e suonano.

Il Gruppo musicale ‘Le Meteore’ accompagna e commenta la narrazione con i brani più popolari del periodo. L’ultimo, invece, canta di una nonna che in continuazione chiede alla nipote ‘Che ora è?’.