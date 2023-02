Giallo in castello: incontro con l'autore Giuliano Pasini

GIALLO IN CASTELLO

Giovedì 23 febbraio 2023 - ore 20:45

Biblioteca comunale di Castelfranco Veneto

GIULIANO PASINI presenta il romanzo E' così che si muore, Piemme 2023.

Quando il mondo è in tempesta l'unica salvezza è un porto sicuro. Pensavo fosse Case Rosse invece la tempesta è qui. M'arriva in faccia un raggio di sole. L'ultimo sole della mia vita. Allora è così che si smuore. Sono passati dieci anni dall'ultima volta che il commissario Roberto Serra ha dovuto seguire un'indagine a Case Rosse...?

Ingresso libero

L'incontro fa parte della rassegna Giallo in castello, una serie di incontri con l'autore realizzata, in collaborazione con Libreria Torre di Libri nell’ambito del Patto per la Lettura.

INFORMAZIONI

Biblioteca Comunale

tel. 0423 735690

info@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

Facebook/Bibliotecacastelfrancoveneto