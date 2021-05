Gianluca Arrighi torna in Veneto ospite di "Parole in un bicchiere"

Gianluca Arrighi, uno dei più grandi autori del romanzo giallo contemporaneo, il 29 maggio inaugurerà la rassegna letteraria "Parole in un bicchiere" che si svolgerà a San Pietro di Feletto, all'interno della cinquantesima edizione della "Mostra dei Vini di Collina". Il celebre scrittore romano, da sempre innamorato del Veneto e che da quasi vent'anni trascorre buona parte dell'estate a Cortina d'Ampezzo, questa volta sarà ospite nella provincia di Treviso per la presentazione del suo ultimo bestseller "Intrigo in Costa Verde". L'evento sarà presentato da Marco Villanova, con la partecipazione di Madeleine Royale, gli interventi di Alessandro Toso e Sonia Ceschin e le letture di Mario Ballotta. L'happening si terrà all'aperto, in piazza del Municipio a Rua di Feletto, nel rispetto delle normative vigenti, con il pubblico seduto a tavolini da tre o quattro posti. "Parole in un bicchiere" si svolge con il patrocinio del Comune di San Pietro di Feletto, con la Pro Loco di San Pietro di Feletto, con la collaborazione della cantina "CastellAlta" e della libreria "Tra le Righe" di Conegliano.

