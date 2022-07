"30 anni fotomodello": ecco lo show di Gianluca Impastato da Colorado

Giovedì 21 luglio (ore 21) la Piazzetta del Teatro di Mogliano Veneto accoglie la comicità di Gianluca Impastato per il quarto appuntamento della rassegna teatrale “White Fest”, organizzata dalla compagnia di giovani attori “Fumo Bianco”, in collaborazione con Tema Cultura e la Città di Mogliano Veneto. “30 anni fotomodello” è il titolo dello spettacolo in cui Gianluca Impastato propone un monologo molto divertente sui disagi di una gioventù che ormai è un ricordo lontano.

I luoghi del suo racconto sono due: da un lato la palestra, dove il look e il portamento sono elementi essenziali più dello sport in essere; dall’altro la discoteca per eccellenza, il famoso locale “Just Cavalli”, dove l’equivoco la fa da padrone. Dal monologo poi Impastato passa, con la complicità della sua spalla Gianni Astone, a far rivivere i suoi personaggi più noti, come l’uomo del mistero, Mariello Prapapappo, e l’enologo più famoso d’Italia, l’unico e inimitabile Chicco D’Oliva.

Gianluca Impastato, insieme al gruppo comico I Turbolenti, di cui ha fatto parte dalla fondazione nel 1998 fino al 2013, ha vinto il Festival Nazionale del Cabaret nel 2000 e il premio della critica al premio Charlot a Paestum nel 2002. Con il gruppo fa parte del cast di Colorado su Italia 1 dal 2003. Sempre a Colorado si esibisce, senza i Turbolenti, interpretando l'enologo Chicco d'Oliva e Mariello Prapapappo, l'uomo dei misteri. Nel settembre del 2010 pubblica il libro di Chicco D'Oliva Che tracannata signori!.. Nel 2017 partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello VIP. L'anno successivo diventa il volto di LeoVegas, società svedese attiva online nel campo delle scommesse e dei giochi da casinò. Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 “Enjoy - Ridere fa bene" condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo.

Biglietto unico d’ingresso 15 euro. Prevendite a Mogliano Veneto: Anna la Gelateria (via Marconi 25) e Mondadori Bookstore (via Costante Gris 10). Prenotazioni tel. 3356169835 o 3453595319; email compagniafumobiancogmail.com.