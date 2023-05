Gianluca Mosole & Old Band '80 al Corner Live

Gianluca Mosole rimette insieme per una serie di live la fortunata "Old" band. Insieme hanno accompagnato buona parte degli anni '80 con raffinate melodie e armonie tipicamente "Fusion", permettendogli così di conquistare oltre a molti estimatori, il media più importante dell'epoca in ambito discografico e radiotelevisivo, Fonit Cetra/RAI e di partecipare ai maggiori festival jazz italiani.

Il repertorio comprende una scaletta con pezzi che Gianluca Mosole propone in concerto da quel periodo.

La formazione ricomposta è quella che va dall'83 all'89.



Gianluca Mosole & Old Band '80

Mario Bratto, tastiere

Gianni Fantuz, batteria/percussioni

Ivan Lucchetta, batteria/percussioni

Paolo Carletto, basso



Con la partecipazione alle voci di Sara Camerini e Alex Balestrieri