Giapponese - Corso di cucina con la cuoca di Tokyo Miki Hiura

Al via il nuovo corso di cucina per gli appassionati del Giappone, condotto dalla cuoca di Tokyo Miki Hiura. Miki ha una lunga esperienza come Chef di prestigiosi ristoranti giapponesi in Veneto, ed è ora occupata nella divulgazione della cucina tradizionale del Sol Levante.



Il corso si sviluppa in quattro appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente) dedicati agli UDON fatti a mano col TEMPURA, al raviolo giapponese GYOZA, alla tradizionale Zuppa di RAMEN, al RICE BURGER. Un modo per avvicinarci alla bellezza, alla diversità, ai sapori, ai colori e alle geometrie di questa affascinante cultura.



Ecco il dettaglio delle quattro serate:



UDON (FATTI A MANO) + TEMPURA!

Giovedì 26 Ottobre, alle 20



Un’appuntamento in cui metteremo letteralmente le mani in pasta, imparando come si realizzano gli UDON, le tipiche tagliatelle dalla consistenza lunga, morbida ed elastica, molto più spessa dei classici noodles, composte da farina di grano duro, acqua e pochissimo sale. Impareremo a preparare il TEMPURA UDON, il caratteristico piatto giapponese composto da Udon in un gustoso brodo caldo guarnito con pezzi di tempura di verdure e frutti di mare. In particolare prepareremo il KAKI-AGE, un tipo di tempura molto diffusa e amata, che ha la forma di un disco nel quale una croccante pastella unisce verdure di stagione tagliate in un certo modo. Prepareremo anche la versione Ebiten, utilizzando freschissimi gamberi che renderemo fragranti e super goduriosi con i segreti del tempura! Una lezione appassionante guidata dalla cuoca giapponese Miki Hiura, accompagnati da una serie di racconti e chicche sulla cultura gastronomica del Sol Levante!





GYOZA, IL RAVIOLO GIAPPONESE

Giovedì 9 Novembre, alle 20



Una serata in cui concentreremo la nostra attenzione agli irresistibili ravioli che in Giappone prendono il nome di GYOZA. Quelli che uno tira l’altro e non riesci più a fermarti… Con Chef Miki Hiura capiremo come fare l’impasto di farina, come trattare la pasta e creare i dischi su cui andremo a racchiudere il nostro ripieno. Come preparare appunto le due varianti di ripieno, uno di carne e uno vegetariano, l’insalata di cavolo cappuccio in agrodolce e due tipologie di salse in abbinamento. Realizzando con la pressione delle dita un ricamo per chiudere i golosi fagottini, pregusteremo la sensazione di mordere la crosticina croccante dei Gyoza e sprofondare nella morbidezza del ripieno. Abbiamo già l’acquolina!





RAMEN

Mercoledì 29 Novembre, ore 20



Apprenderemo i segreti per preparare un’ottimo Ramen, la tipica zuppa giapponese a base di carne, noodles, verdure e uova, ricca di aromi tipici orientali, che sta spopolando in mezzo globo. La pietanza coi famosi tagliolini di frumento in brodo, di fatto un pasto completo, perfetto nel periodo invernale, sembra in apparenza semplice da realizzare, ma per ottenere un sapore autentico è richiesta una particolare modalità di preparazione. Durante la lezione impareremo i trucchi di Chef Miki Hiura per realizzare la sua versione di Shoyu Ramen. Vedremo quali sono i passaggi per realizzare il brodo perfetto, l’arrosto di maiale Chasyu, e la uova marinate Nitamago, immancabili per un Ramen di tutto rispetto!





RICE BURGER

Martedì 5 Dicembre, alle 20



Voglia di un hamburger innovativo e gluten free? In questa lezione la cuoca di Tokyo Miki Hiura ci insegnerà la ricetta per eseguire alla perfezione i Rice Burger: due dischi di riso al posto del pane e il companatico (stragoloso) che li accompagna. Capiremo come creare i buns e come imbastire due tipi di burger al riso: uno con carne di manzo e la deliziosa salsa Yakiniku in abbinamento, l’altro farcito con una gustosa Yasai Tamagoyaki, la frittatina giapponese con le verdure. Difficile dire quale sia più buono… L’alternativa senza glutine ai nostri panini, che può diventare anche un ottimo pasto prêt-à-porter!



MIKI HIURA Originaria di Tokyo, si laurea in Scienze Alimentari all’Università di Tokyo Kasei Gakuin. Affiancandosi ad un severissimo maestro, studia per diversi anni la cucina tradizionale giapponese Kaiseki. Esperienza formativa che le permetterà di affinare le sue doti culinarie e cogliere i segreti della gastronomia nipponica tipica. Nel 2001, affascinata dal cibo e dalla cultura alimentare italiana, si trasferisce in Veneto e presta servizio, prima come aiuto cuoco e poi come Chef capocuoco e responsabile della cucina, in diversi ristoranti giapponesi del padovano.