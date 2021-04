Giapponese, corso di cucina online con la cuoca di Tokyo, Yuri Kagawa

Il 15 aprile di questo anno stranissimo avrà inizio il nuovo corso di cucina giapponese con la nostra super cuoca di Tokyo, Yuri Kagawa. Un corso in quattro appuntamenti serali dove indagheremo, per la prima volta a COOKiamo, queste tematiche: Nikuman, l’iconico fagottino al vapore; Shojin Ryori, la cucina dei monaci buddisti; Nori Ben, il bento più semplice da fare; il Sushi vegetariano.



Ad accompagnarci in questo percorso g-astronomico nel Sol Levante Yuri, una maestra di cucina impegnata da anni nella diffusione sul territorio italiano della vera cucina nipponica: quella autentica e quotidiana dei giapponesi, lontana dalla cosiddetta fusion, che utilizza ingredienti tipici ma al contempo facili da reperire in Occidente. Un modo per avvicinarci alla bellezza, alla diversità, ai sapori, ai colori e alle geometrie di questa affascinante cultura.



Ancora una volta online, visti i tempi. Anche se, ad essere sinceri, in questi mesi abbiamo piacevolmente potuto sperimentare gli aspetti positivi dell’online, che sono parecchi. Ecco nello specifico i temi che verranno sviluppati durante il corso:



NIKUMAN



Giovedì 15 aprile 2021, alle 19.30





I Nikuman sono dei fantastici fagottini di pane cotti al vapore tipici della cucina tradizionale nipponica (di derivazione cinese, come molte preparazioni giapponesi). Si ottengono da un semplice impasto di acqua e farina ripieno (in genere) di carne, la cui cottura al vapore li rende estremamente soffici e leggeri. Tra i cibi di strada più popolari in Giappone, sono perfetti per uno spuntino gustosissimo o per un pasto unico. Scaldano mani e spirito d’inverno, saporiti anche d’estate con ripieni speziati, i Nikuman sono piccoli scrigni di bontà! Con la nostra maestra di cucina giapponese, impareremo a preparare tre versioni di panini al vapore, due salati e una dolce: Nikuman, nella sua versione più tradizionale, ossia con ripieno di carne; Yasai Man, con ripieno di verdure; Nutella Man, la variante occidentalizzata, dolce, con la crema di nocciole. Vedrete come, una volta assaggiati… non potrete più farne a meno!



LA CUCINA VEGETARIANA DEI MONACI BUDDISTI



Giovedì 22 aprile 2021, alle 19.30



Mai sentito parlare di Shojin Ryori? E’ la cucina dei monaci buddisti. Quando si parla di Shojin Ryori (il cui termine giapponese può essere tradotto come “cibo della devozione”) ci si addentra nell’ambito religioso del buddismo, in particolare nel suo precetto fondamentale di vivere in armonia con la natura, evitando ogni tipo di violenza o spreco. La Shojin Ryori è, infatti un tipo di cucina vegetariana, a tratti vegana, diffusa fin dal XIII° secolo nei templi zen del Giappone, soprattutto nei dintorni di Kyoto. Con Yuri impareremo a realizzare 5 preparazioni con quella che potremmo chiamare “dieta alla ricerca dell’illuminazione”, dove ogni morso è prezioso: gli spiedini di verdure impanate e fritte; il tofu di ceci in salsa di soia e cipollotti; il Takikomi Gohan a base di riso, funghi Shiitake, carote e tofu fritto in brodo di alga Kombu; il cavolo cinese crudo in agrodolce; infine la “finta anguilla” grigliata, sempre in agrodolce (trattasi della versione veg di Unaghi no Kabayaki, un piatto a base di anguilla di cui i giapponesi vanno matti). Lezione imperdibile, per la prima volta a COOKiamo!



NORI BEN, EASY BENTO!



Giovedì 29 aprile 2021, alle 19.30



Il Bentō (お弁当) è il celebre lunch box giapponese ormai entrato nell’immaginario collettivo, che sta a significare il “cibo messo in un contenitore per portarlo fuori”. Il classico bento è un pasto completo ed equilibrato, composto tipicamente da riso, verdure e carne oppure pesce. La disposizione degli alimenti all’interno della scatola è in genere molto accurata, e si materializza in meravigliose geometrie e giochi visivi, che però richiedono il loro tempo di esecuzione. In questa lezione impareremo invece a realizzare il Nori Ben (Nori=alga Nori + Ben=Bento), la forma di Bento più veloce e meno laboriosa da preparare in casa. Sempre composta da riso, pesce o carne, verdure e alga Nori, ma decisamente più semplice nell’esecuzione. In questa lezione capiremo come creare il nostro pasto nipponico prêt-à-porter, il nostro “cestino” giapponese, che potremo portarci al lavoro per una sana pausa pranzo o in gita in un bel parco…



SUSHI VEGETARIANO



Giovedì 6 maggio 2021, alle 19.30



Il Sushi, una vera e propria arte che suscita sempre fascino soprattutto quando ci si cimenta in casa usando gli appositi strumenti come la stuoia in bambù (makisu) ed ingredienti adatti come l’alga Nori. A COOKiamo, con la guida della nostra super cuoca di Tokyo Yuri Kagawa, abbiamo onorato la cucina giapponese con le più classiche ricette di sushi e anche con ricette meno tipiche e conosciute, indagando sempre più la raffinatezza di quest’arte. Oggi, per la prima volta nella nostra scuola, vi proponiamo una variante alternativa: il sushi vegetariano. Per rispettare la vivacità dei nostri rolls tradizionali, sceglieremo dei ripieni colorati, giocando con i gusti ma soprattutto con gli accostamenti cromatici delle verdure. Capiremo il tipo di riso da utilizzare, come cuocerlo nel modo corretto, come lavorarlo con lo stuoino con una certa manualità, in modo da dare forma ai nostri rotolini vegetariani, come tagliare le verdure e quali salse abbinare. Il sushi vegetariano è una preparazione leggera e e profumata, perfetta da offrire in occasione di una cena o di un buffet alternativo, che stupirà piacevolmente i vostri ospiti in un tripudio di colori e geometrie!



Le lezioni si svolgeranno online (in diretta Zoom), dalle 19.30 alle 21.30 circa, con la cena pronta per essere addentata da voi e i vostri eventuali commensali :-). Verranno forniti in largo anticipo la lista degli ingredienti e gli step da effettuare prima che la lezione abbia inizio. In questo modo, ognuno dalla propria cucina, potrete degustare le vostre preparazioni, evidenziando nell’immediato eventuali difficoltà nell’esecuzione. Yuri sarà felice di risolvere subito ogni vostro dubbio.



QUANDO: il 15 aprile, il 22 aprile, il 29 aprile, il 6 maggio 2021. Sempre di giovedì, sempre alle 19.30 in diretta Zoom.



QUOTA: la quota di partecipazione è di 30 € a lezione ma se ci si iscrive all’intero corso di cucina online in 4 appuntamenti il costo è di 100 €. Ogni appuntamento dura circa 2 ore – 2 ore e 1/2 max. Faremo la spesa e cucineremo tutti insieme, ognuno dalla propria cucina!



ISCRIZIONI: scriveteci una email all’indirizzo cookiamo.scrivimi@gmail.com specificando il corso che volete frequentare: NIKUMAN, BUDDISTA, BENTO, SUSHI VEG oppure INTERO CORSO. I posti sono limitati!

