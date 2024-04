Giardini e paesaggi aperti 2024 - Villa Rovero Bonotto

Nel mese che IFLA dedica al #paesaggio, torna il GePA, con molte aperture nel Triveneto Emilia Romagna e in tutte le regioni d'Italia, a partire dal 7 aprile.



Per le modalità di partecipazione, leggi con attenzione le informazioni sulla locandina o collegati al Sito Internet. La visita prevede prenotazione e un numero limitato di partecipanti nel rispetto della conservazione del luogo.



Il parco circonda la villa cinquecentesca, ora di proprietà della famiglia Bonotto. La configurazione collinare e l’ampiezza della superficie hanno permesso a Pietro Porcinai piena libertà di espressione con il modellamento del terreno di un’ampia porzione del parco e l’inserimento di elementi funzionali e moderni: piscina con i relativi locali e campo da tennis. Alla villa si accede percorrendo un largo viale in ciottoli e pietra, fiancheggiato da alberi e arbusti e tappezzanti. Il piazzale di arrivo è un ampio spazio in parte erboso e in parte in ghiaia nell’area riservata al parcheggio delle auto.



E BUON PAESAGGIO A TE!